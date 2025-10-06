Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В США заявили, що кубинці воюють на боці Росії проти України

В США заявили, що кубинці воюють на боці Росії проти України

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 09:38
США звинувачують Кубу у підриві демократії та підтримці російської агресії
Російські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Сергій Пивоваров

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала дипломатичну кампанію з метою схилити союзників до голосування проти традиційної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка своєю чергою закликає скасувати американське ембарго проти Куби. Американські дипломати нібито мають аргументувати свою позицію, зокрема посилаючись на підтримку Гаваною російської війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

США агітує не знімати ембарго проти Куби

Десятки дипломатичних місій США поінформували, що кубинський уряд активно допомагає російській агресії, а близько 1000-5000 кубинців воюють у складі російських сил в Україні. Ця теза має стати одним із головних аргументів Вашингтона під час роботи з партнерами напередодні щорічного голосування в ООН. Речник Держдепу відмовився розкривати подробиці, але підтвердив, що Вашингтон володіє повідомленнями про участь кубинців у бойових діях на боці Росії.

У документі йдеться, що резолюція ООН "помилково" покладає на США відповідальність за економічні проблеми Куби, тоді як справжньою причиною кризи є "власна корупція та некомпетентність" кубинського уряду. Мета кампанії — зменшити кількість голосів "за" резолюцію, навіть якщо союзники не проголосують "проти", а просто утримаються або не братимуть участі у голосуванні.

Окрім того, там наведено близько двадцяти тез, які мають використовуватись у дипломатичних переговорах. Серед них звинувачення Куби в порушенні прав людини, розкраданні ресурсів, підриві демократії в країнах Західної півкулі та загрозі міжнародній стабільності.

Минулого року за аналогічну резолюцію проголосували 187 країн, проти виступили лише США та Ізраїль, а Молдова утрималася. Попри те, що документ має суто символічний характер, Вашингтон прагне продемонструвати політичний спротив і консолідувати навколо себе коло однодумців.

Трамп зробив жорсткішу політику щодо Куби

З моменту повернення на посаду в січні цього року Дональд Трамп посилив політику щодо Гавани — повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, запровадив додаткові обмеження у фінансовій та туристичній сферах, а також санкції проти громадян третіх країн, які співпрацюють із кубинськими структурами, зокрема у сфері медичних місій.

Українські посадовці, за даними Reuters, останнім часом інформують американських законодавців про масштабну вербувальну кампанію, яку проводить Москва серед кубинців. Крім того, у депеші зазначається, що Гавана продовжує підтримувати тісні зв’язки з Венесуелою, тоді як Сполучені Штати нещодавно завдали ударів у Карибському басейні по суднах, які, за їхніми словами, перевозили наркотики з Венесуели.

Нагадаємо, торік у липні з'являлися дані, що Куба може допомогти Москві обійти санкції.

Додамо, що інформація про участь кубинців у війні проти України була й раніше. Так, у червні 2024 року командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів, що полонені росіяни підтвердили участь кубинців.

У 2023 році повідомляли, що кубинські найманці не мають окремого загону, а їх кидають у батальйони та навіть елітні загони росіян, навіть попри незнання мови. 

 

російські війська Куба війна в Україні добровольці Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації