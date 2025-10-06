США звинувачують Кубу у підриві демократії та підтримці російської агресії

Російські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Сергій Пивоваров

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала дипломатичну кампанію з метою схилити союзників до голосування проти традиційної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка своєю чергою закликає скасувати американське ембарго проти Куби. Американські дипломати нібито мають аргументувати свою позицію, зокрема посилаючись на підтримку Гаваною російської війни проти України.

США агітує не знімати ембарго проти Куби

Десятки дипломатичних місій США поінформували, що кубинський уряд активно допомагає російській агресії, а близько 1000-5000 кубинців воюють у складі російських сил в Україні. Ця теза має стати одним із головних аргументів Вашингтона під час роботи з партнерами напередодні щорічного голосування в ООН. Речник Держдепу відмовився розкривати подробиці, але підтвердив, що Вашингтон володіє повідомленнями про участь кубинців у бойових діях на боці Росії.

У документі йдеться, що резолюція ООН "помилково" покладає на США відповідальність за економічні проблеми Куби, тоді як справжньою причиною кризи є "власна корупція та некомпетентність" кубинського уряду. Мета кампанії — зменшити кількість голосів "за" резолюцію, навіть якщо союзники не проголосують "проти", а просто утримаються або не братимуть участі у голосуванні.

Окрім того, там наведено близько двадцяти тез, які мають використовуватись у дипломатичних переговорах. Серед них звинувачення Куби в порушенні прав людини, розкраданні ресурсів, підриві демократії в країнах Західної півкулі та загрозі міжнародній стабільності.

Минулого року за аналогічну резолюцію проголосували 187 країн, проти виступили лише США та Ізраїль, а Молдова утрималася. Попри те, що документ має суто символічний характер, Вашингтон прагне продемонструвати політичний спротив і консолідувати навколо себе коло однодумців.

Трамп зробив жорсткішу політику щодо Куби

З моменту повернення на посаду в січні цього року Дональд Трамп посилив політику щодо Гавани — повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, запровадив додаткові обмеження у фінансовій та туристичній сферах, а також санкції проти громадян третіх країн, які співпрацюють із кубинськими структурами, зокрема у сфері медичних місій.

Українські посадовці, за даними Reuters, останнім часом інформують американських законодавців про масштабну вербувальну кампанію, яку проводить Москва серед кубинців. Крім того, у депеші зазначається, що Гавана продовжує підтримувати тісні зв’язки з Венесуелою, тоді як Сполучені Штати нещодавно завдали ударів у Карибському басейні по суднах, які, за їхніми словами, перевозили наркотики з Венесуели.

Нагадаємо, торік у липні з'являлися дані, що Куба може допомогти Москві обійти санкції.

Додамо, що інформація про участь кубинців у війні проти України була й раніше. Так, у червні 2024 року командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес розповів, що полонені росіяни підтвердили участь кубинців.

У 2023 році повідомляли, що кубинські найманці не мають окремого загону, а їх кидають у батальйони та навіть елітні загони росіян, навіть попри незнання мови.