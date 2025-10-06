В США заявили, что кубинцы воюют на стороне России против Украины
Администрация президента США Дональда Трампа начала дипломатическую кампанию с целью склонить союзников к голосованию против традиционной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая в свою очередь призывает отменить американское эмбарго против Кубы. Американские дипломаты якобы должны аргументировать свою позицию, в частности ссылаясь на поддержку Гаваной российской войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
США агитирует не снимать эмбарго против Кубы
Десятки дипломатических миссий США проинформировали, что кубинское правительство активно помогает российской агрессии, а около 1000-5000 кубинцев воюют в составе российских сил в Украине. Этот тезис должен стать одним из главных аргументов Вашингтона при работе с партнерами накануне ежегодного голосования в ООН. Представитель Госдепа отказался раскрывать подробности, но подтвердил, что Вашингтон располагает сообщениями об участии кубинцев в боевых действиях на стороне России.
В документе говорится, что резолюция ООН "ошибочно" возлагает на США ответственность за экономические проблемы Кубы, тогда как настоящей причиной кризиса является "собственная коррупция и некомпетентность" кубинского правительства. Цель кампании — уменьшить количество голосов "за" резолюцию, даже если союзники не проголосуют "против", а просто воздержатся или не будут участвовать в голосовании.
Кроме того, там приведено около двадцати тезисов, которые должны использоваться в дипломатических переговорах. Среди них обвинения Кубы в нарушении прав человека, хищении ресурсов, подрыве демократии в странах Западного полушария и угрозе международной стабильности.
В прошлом году за аналогичную резолюцию проголосовали 187 стран, против выступили только США и Израиль, а Молдова воздержалась. Несмотря на то, что документ носит чисто символический характер, Вашингтон стремится продемонстрировать политическое сопротивление и консолидировать вокруг себя круг единомышленников.
Трамп сделал более жесткую политику в отношении Кубы
С момента возвращения в должность в январе этого года Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Гаваны — вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, ввел дополнительные ограничения в финансовой и туристической сферах, а также санкции против граждан третьих стран, которые сотрудничают с кубинскими структурами, в частности в сфере медицинских миссий.
Украинские чиновники, по данным Reuters, в последнее время информируют американских законодателей о масштабной вербовочной кампании, которую проводит Москва среди кубинцев. Кроме того, в депеше отмечается, что Гавана продолжает поддерживать тесные связи с Венесуэлой, тогда как Соединенные Штаты недавно нанесли удары в Карибском бассейне по судам, которые, по их словам, перевозили наркотики из Венесуэлы.
Напомним, в июле прошлого года появлялись данные, что Куба может помочь Москве обойти санкции.
Добавим, что информация об участии кубинцев в войне против Украины была и раньше. Так, в июне 2024 года командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что пленные россияне подтвердили участие кубинцев.
В 2023 году сообщалось, что кубинские наемники не имеют отдельного отряда, а их бросают в батальоны и даже элитные отряды россиян, даже несмотря на незнание языка.
