Администрация президента США Дональда Трампа начала дипломатическую кампанию с целью склонить союзников к голосованию против традиционной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая в свою очередь призывает отменить американское эмбарго против Кубы. Американские дипломаты якобы должны аргументировать свою позицию, в частности ссылаясь на поддержку Гаваной российской войны против Украины.

США агитирует не снимать эмбарго против Кубы

Десятки дипломатических миссий США проинформировали, что кубинское правительство активно помогает российской агрессии, а около 1000-5000 кубинцев воюют в составе российских сил в Украине. Этот тезис должен стать одним из главных аргументов Вашингтона при работе с партнерами накануне ежегодного голосования в ООН. Представитель Госдепа отказался раскрывать подробности, но подтвердил, что Вашингтон располагает сообщениями об участии кубинцев в боевых действиях на стороне России.

В документе говорится, что резолюция ООН "ошибочно" возлагает на США ответственность за экономические проблемы Кубы, тогда как настоящей причиной кризиса является "собственная коррупция и некомпетентность" кубинского правительства. Цель кампании — уменьшить количество голосов "за" резолюцию, даже если союзники не проголосуют "против", а просто воздержатся или не будут участвовать в голосовании.

Кроме того, там приведено около двадцати тезисов, которые должны использоваться в дипломатических переговорах. Среди них обвинения Кубы в нарушении прав человека, хищении ресурсов, подрыве демократии в странах Западного полушария и угрозе международной стабильности.

В прошлом году за аналогичную резолюцию проголосовали 187 стран, против выступили только США и Израиль, а Молдова воздержалась. Несмотря на то, что документ носит чисто символический характер, Вашингтон стремится продемонстрировать политическое сопротивление и консолидировать вокруг себя круг единомышленников.

Трамп сделал более жесткую политику в отношении Кубы

С момента возвращения в должность в январе этого года Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Гаваны — вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, ввел дополнительные ограничения в финансовой и туристической сферах, а также санкции против граждан третьих стран, которые сотрудничают с кубинскими структурами, в частности в сфере медицинских миссий.

Украинские чиновники, по данным Reuters, в последнее время информируют американских законодателей о масштабной вербовочной кампании, которую проводит Москва среди кубинцев. Кроме того, в депеше отмечается, что Гавана продолжает поддерживать тесные связи с Венесуэлой, тогда как Соединенные Штаты недавно нанесли удары в Карибском бассейне по судам, которые, по их словам, перевозили наркотики из Венесуэлы.

Напомним, в июле прошлого года появлялись данные, что Куба может помочь Москве обойти санкции.

Добавим, что информация об участии кубинцев в войне против Украины была и раньше. Так, в июне 2024 года командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что пленные россияне подтвердили участие кубинцев.

В 2023 году сообщалось, что кубинские наемники не имеют отдельного отряда, а их бросают в батальоны и даже элитные отряды россиян, даже несмотря на незнание языка.