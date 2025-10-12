Відео
Головна Новини дня Куба заявила, що не відправляла солдатів воювати за Росію

Куба заявила, що не відправляла солдатів воювати за Росію

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:57
Куба спростувала участь своїх військових у війні РФ проти України
Кубінські найманці в армії РФ. Фото: The Wall Street Journal

Куба категорично заперечила будь-яку участь своїх військових у війні Росії проти України. Міністерство закордонних справ країни назвало заяви США безпідставними та наголосило, що уряд не має стосунку до громадян, які могли воювати за власною ініціативою.

Про це повідомило Міністерство Закордонних Справ Куби.

Куба спростувала участь своїх громадян у війні

У Гавані заявили, що Сполучені Штати поширюють неправдиву інформацію щодо участі кубинських солдатів у війні на боці Росії. Влада наголосила, що Куба не бере і не брала участі у жодному міжнародному збройному конфлікті, а всі звинувачення є маніпуляцією. У МЗС уточнили, що уряд не володіє достовірною інформацією про осіб, які могли вступити до іноземних військ самостійно.

"Кубинський уряд категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі військовим персоналом там або в будь-якій іншій країні. Наші органи влади не мають точної інформації про кубинських громадян, які з власної ініціативи брали або беруть участь у збройних силах будь-якої зі сторін конфлікту. Безперечним є те, що жоден з них не діє за заохоченням, зобов'язанням або згодою кубинської держави".

Після виявлення таких випадків у 2023 році Куба відкрила низку кримінальних справ проти завербованих осіб. З 2023 по 2025 роки суди розглянули дев’ять справ, у яких проходило 40 обвинувачених, із них 26 уже засуджено до термінів від 5 до 14 років. Влада підкреслила, що вербування здійснювали іноземні структури, не пов’язані з урядом, здебільшого серед кубинців, які перебували за кордоном.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив сподівання на якнайшвидше завершення війни в Україні, зазначивши, що має значний вплив на розвиток ситуації.

Раніше ми також інформували, що 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів другу за два дні телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
