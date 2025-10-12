Відео
Трамп сподівається зупинити війну в Україні

Трамп сподівається зупинити війну в Україні

Дата публікації: 12 жовтня 2025 14:45
Дональд Трамп прагне зупинити війну в Україні — відео
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сподівається на швидке завершення війни в Україні. Американський лідер високо оцінює свій вплив на ситуацію.

Відповідну заяву глава Білого дому зробив у відеоблогу своєї онуки Кай.

Читайте також:

Трамп очікує завершення війни в Україні

Під час зустрічі зі своїм дідусем, онука президента поцікавилася щодо стану справ у Білому домі, на що Трамп відповів, що цілком задоволений перебігом подій. Єдине, що непокоїть американського лідера — це війна Росії проти України.

"Я зупинив сім воїн. Сподіваюсь, що Путін та Зеленський припинять вбивства. Але все йде добре, економіка на висоті", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія обов'язково сядуть за стіл переговорів. На його думку, для цього є "багато причин".

Крім того, американський президент зробив заяву щодо посилення санкцій проти РФ. Трамп вважає, що підвищення тиску має змусити Кремль зробити кроки до миру.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
