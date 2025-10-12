Видео
Главная Новости дня Трамп надеется остановить войну в Украине

Трамп надеется остановить войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:45
Дональд Трамп стремится остановить войну в Украине - видео
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется на скорое завершение войны в Украине. Американский лидер высоко оценивает свое влияние на ситуацию.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в видеоблоге своей внучки Кай.

Читайте также:

Трамп ожидает завершения войны в Украине

Во время встречи со своим дедушкой внучка президента поинтересовалась о состоянии дел в Белом доме, на что Трамп ответил, что вполне доволен ходом событий. Единственное, что беспокоит американского лидера, — это война России против Украины.

"Я остановил семь воен. Надеюсь, что Путин и Зеленский прекратят убийства. Но все идет хорошо, экономика на высоте", — сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия обязательно сядут за стол переговоров. По его мнению, для этого есть "много причин".

Кроме того, американский президент сделал заявление относительно усиления санкций против РФ. Трамп считает, что повышение давления должно заставить Кремль сделать шаги к миру.

США переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
