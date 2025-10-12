Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Куба заявила, что не отправляла солдат воевать за Россию

Куба заявила, что не отправляла солдат воевать за Россию

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:57
Куба опровергла участие своих военных в войне РФ против Украины
Кубинские наемники в армии РФ. Фото: The Wall Street Journal

Куба категорически отрицает любое участие своих военных в войне России против Украины. Министерство иностранных дел страны назвало заявления США безосновательными и подчеркнуло, что правительство не имеет отношения к гражданам, которые могли воевать по собственной инициативе.

Об этом сообщило Министерство Иностранных Дел Кубы.

Реклама
Читайте также:

Куба опровергла участие своих граждан в войне

В Гаване заявили, что Соединенные Штаты распространяют ложную информацию об участии кубинских солдат в войне на стороне России. Власти подчеркнули, что Куба не принимает и не принимала участия ни в одном международном вооруженном конфликте, а все обвинения являются манипуляцией. В МИД уточнили, что правительство не владеет достоверной информацией о лицах, которые могли вступить в иностранные войска самостоятельно.

"Кубинское правительство категорически подтверждает, что Куба не участвует в вооруженном конфликте в Украине, а также не участвует военным персоналом там или в любой другой стране. Наши органы власти не располагают точной информацией о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в вооруженных силах любой из сторон конфликта. Бесспорно, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства".

После выявления таких случаев в 2023 году Куба открыла ряд уголовных дел против завербованных лиц. С 2023 по 2025 годы суды рассмотрели девять дел, по которым проходило 40 обвиняемых, из них 26 уже приговорены к срокам от 5 до 14 лет. Власти подчеркнули, что вербовку осуществляли иностранные структуры, не связанные с правительством, в основном среди кубинцев, которые находились за рубежом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее завершение войны в Украине, отметив, что имеет значительное влияние на развитие ситуации.

Ранее мы также информировали, что 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с Дональдом Трампом.

США Куба война в Украине солдаты армия РФ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации