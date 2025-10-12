Куба опровергла участие своих военных в войне РФ против Украины

Кубинские наемники в армии РФ. Фото: The Wall Street Journal

Куба категорически отрицает любое участие своих военных в войне России против Украины. Министерство иностранных дел страны назвало заявления США безосновательными и подчеркнуло, что правительство не имеет отношения к гражданам, которые могли воевать по собственной инициативе.

Об этом сообщило Министерство Иностранных Дел Кубы.

Куба опровергла участие своих граждан в войне

В Гаване заявили, что Соединенные Штаты распространяют ложную информацию об участии кубинских солдат в войне на стороне России. Власти подчеркнули, что Куба не принимает и не принимала участия ни в одном международном вооруженном конфликте, а все обвинения являются манипуляцией. В МИД уточнили, что правительство не владеет достоверной информацией о лицах, которые могли вступить в иностранные войска самостоятельно.

"Кубинское правительство категорически подтверждает, что Куба не участвует в вооруженном конфликте в Украине, а также не участвует военным персоналом там или в любой другой стране. Наши органы власти не располагают точной информацией о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в вооруженных силах любой из сторон конфликта. Бесспорно, что ни один из них не действует по поощрению, обязательству или согласию кубинского государства".

После выявления таких случаев в 2023 году Куба открыла ряд уголовных дел против завербованных лиц. С 2023 по 2025 годы суды рассмотрели девять дел, по которым проходило 40 обвиняемых, из них 26 уже приговорены к срокам от 5 до 14 лет. Власти подчеркнули, что вербовку осуществляли иностранные структуры, не связанные с правительством, в основном среди кубинцев, которые находились за рубежом.

