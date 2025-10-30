Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина закрывает посольство на Кубе — Сибига назвал причины

Украина закрывает посольство на Кубе — Сибига назвал причины

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:57
обновлено: 08:12
В Гаване больше не работает посольство Украины - в МИД объяснили причины
Посольство Украины на Кубе. Иллюстративное фото: МИД Украины

Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой. Кроме того, Украина проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН о "необходимости прекращения американской блокады Кубы".

Об этом заявил в Телеграмм МИД Украины.

Реклама
Читайте также:

В чем причины закрытия посольства Украины в Гаване

По словам главы МИД Андрея Сибиги, эти меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на "массовый призыв кубинских граждан в российскую армию".

"Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о "необходимости прекращения американской блокады Кубы", — добавил министр.

Украина закрывает посольство на Кубе — Сибига назвал причины - фото 1
Голосование за прекращение блокады Кубы со стороны США. Фото: МИД Украины

Ранее Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 до 5 тысяч кубинцев в боях против Украины.

"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом", — заявили в МИД Украины.

Контекст относительно блокады: Экономическую блокаду Кубы США ввели в 1961 году. Причины: сближение с Советским Союзом, национализация американской собственности и поддержка коммунистического режима.

Тогда же США разорвали дипломатические отношения с республикой. Через 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале возобновления диалога. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и усиливал рестрикции.

Ранее МИД Кубы категорически отрицал любое участие своих военных в войне России против Украины. В ведомстве заявили, что правительство не имеет отношения к гражданам, которые могли воевать по собственной инициативе.

Также сообщалось, что с момента возвращения в должность Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Гаваны — вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, ввел дополнительные ограничения в финансовой и туристической сферах.

МИД Андрей Сибига Куба война в Украине посольство
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации