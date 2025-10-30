В Гаване больше не работает посольство Украины - в МИД объяснили причины

Посольство Украины на Кубе. Иллюстративное фото: МИД Украины

Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой. Кроме того, Украина проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН о "необходимости прекращения американской блокады Кубы".

Об этом заявил в Телеграмм МИД Украины.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, эти меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на "массовый призыв кубинских граждан в российскую армию".

"Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о "необходимости прекращения американской блокады Кубы", — добавил министр.

Голосование за прекращение блокады Кубы со стороны США. Фото: МИД Украины

Ранее Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 до 5 тысяч кубинцев в боях против Украины.

"Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом", — заявили в МИД Украины.

Контекст относительно блокады: Экономическую блокаду Кубы США ввели в 1961 году. Причины: сближение с Советским Союзом, национализация американской собственности и поддержка коммунистического режима.

Тогда же США разорвали дипломатические отношения с республикой. Через 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале возобновления диалога. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и усиливал рестрикции.

Ранее МИД Кубы категорически отрицал любое участие своих военных в войне России против Украины. В ведомстве заявили, что правительство не имеет отношения к гражданам, которые могли воевать по собственной инициативе.

Также сообщалось, что с момента возвращения в должность Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Гаваны — вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, ввел дополнительные ограничения в финансовой и туристической сферах.