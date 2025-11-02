Україна вимагає захистити журналістів в умовах військової агресії з боку РФ — заява

Журналісти. Фото: fom.coe.int

У День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів Національний комітет України із співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Росію та притягнути винних до відповідальності. Йдеться про безпрецедентну кількість злочинів проти українських та іноземних журналістів від початку повномасштабної агресії РФ.

Про це йдеться у заяві комітету.

За даними комітету, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 116 журналістів, з яких 18 — під час виконання професійних обов'язків. Також у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних медійників та один журналіст, який долучився до Сил оборони України.

"Неприпустимість цієї ситуації вимагає рішучих та консолідованих дій міжнародної спільноти для забезпечення справедливості, захисту свободи преси та утвердження міжнародного права", — наголошують у організації.

Українська сторона засудила незаконні затримання, катування та вбивства журналістів, а також інформаційні атаки, дезінформаційні кампанії та технологічно зумовлене гендерне насильство (TFGBV).

У комітеті звернули увагу на спроби РФ видавати пропагандистів за журналістів.

"Журналіст служить праву громадськості на правду, а не державі чи будь-якій політичній силі, а тому зрівняння пропагандистів із журналістами є неприпустимим. Статус захисту не може поширюватися на осіб, чия діяльність свідомо спрямована на пропаганду війни, розпалювання ненависті та виправдання агресії. Відтак, підходи до розслідування злочинів проти справжніх журналістів та долі пропагандистів не повинні бути однаковими", — йдеться в заяві.

Комітет попереджає, що відсутність швидкого міжнародного реагування лише посилює відчуття безкарності у РФ.

Україна закликає міжнародних партнерів вимагати від РФ звільнення полонених журналістів, створити міжнародний механізм притягнення до відповідальності за злочини проти медійників, посилити підтримку організацій, що документують злочини проти журналістів, координувати дії з українськими правоохоронцями та чітко відмежовувати журналістику від державної пропаганди.

"Коли злочини проти журналістів залишаються безкарними, це руйнує саму основу демократії. Безкарність стає сигналом, що можна знищувати правду без наслідків, а разом із нею — і свободу слова у всьому світі", — заявили у комітеті.

