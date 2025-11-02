Украина требует защитить журналистов в условиях военной агрессии со стороны РФ — заявление

Журналисты. Фото: fom.coe.int

В День борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов Национальный комитет Украины по сотрудничеству с Международной программой ЮНЕСКО по развитию коммуникации обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию и привлечь виновных к ответственности. Речь идет о беспрецедентном количестве преступлений против украинских и иностранных журналистов с начала полномасштабной агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении комитета.

По данным комитета, с начала полномасштабного вторжения России погибли 116 журналистов, из которых 18 — при исполнении профессиональных обязанностей. Также в российском плену находятся по меньшей мере 26 гражданских медийщиков и один журналист, который присоединился к Силам обороны Украины.

"Недопустимость этой ситуации требует решительных и консолидированных действий международного сообщества для обеспечения справедливости, защиты свободы прессы и утверждения международного права", — отмечают в организации.

Украинская сторона осудила незаконные задержания, пытки и убийства журналистов, а также информационные атаки, дезинформационные кампании и технологически обусловленное гендерное насилие (TFGBV).

В комитете обратили внимание на попытки РФ выдавать пропагандистов за журналистов.

"Журналист служит праву общественности на правду, а не государству или любой политической силе, а потому уравнивание пропагандистов с журналистами недопустимо. Статус защиты не может распространяться на лиц, чья деятельность сознательно направлена на пропаганду войны, разжигание ненависти и оправдание агрессии. Следовательно, подходы к расследованию преступлений против настоящих журналистов и судьбы пропагандистов не должны быть одинаковыми", — говорится в заявлении.

Комитет предупреждает, что отсутствие быстрого международного реагирования лишь усиливает чувство безнаказанности в РФ.

Украина призывает международных партнеров требовать от РФ освобождения пленных журналистов, создать международный механизм привлечения к ответственности за преступления против медийщиков, усилить поддержку организаций, документирующих преступления против журналистов, координировать действия с украинскими правоохранителями и четко отделять журналистику от государственной пропаганды.

"Когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, это разрушает саму основу демократии. Безнаказанность становится сигналом, что можно уничтожать правду без последствий, а вместе с ней — и свободу слова во всем мире", — заявили в комитете.

Напомним, на фронте погиб украинский журналист и воин Вадим Пидлипенский.

А также мы писали о том, что в Краматорске россияне убили двух журналистов телеканала Freedom.