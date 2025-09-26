Відео
Головна Новини дня Україна заборонила вʼїзд угорським військовим — деталі від МЗС

Україна заборонила вʼїзд угорським військовим — деталі від МЗС

Дата публікації: 26 вересня 2025 14:03
Сибіга заявив, що Україна заборонила вʼїзд трьом угорським військовим
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна заборонила вʼїзд трьом високопоставленим військовим Угорщини. Він пояснив це рішення.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у пʼятницю, 26 вересня.

Заборона на вʼїзд угорським військовим

Сибіга заявив, що це дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону країни на вʼїзд до Угорщини для українських воїнів.

"Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів", — додав глава МЗС.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці серпня до Угорщини заборонили вʼїзд командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді. Президент Володимир Зеленський різко відреагував.

Згодом до МЗС України викликали посла Угорщини. Країні вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина Україна військові
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
