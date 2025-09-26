Сибіга заявив, що Україна заборонила вʼїзд трьом угорським військовим

Україна заборонила вʼїзд угорським військовим — деталі від МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна заборонила вʼїзд трьом високопоставленим військовим Угорщини. Він пояснив це рішення.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у пʼятницю, 26 вересня.
Заборона на вʼїзд угорським військовим
Сибіга заявив, що це дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону країни на вʼїзд до Угорщини для українських воїнів.
"Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів", — додав глава МЗС.
Нагадаємо, наприкінці серпня до Угорщини заборонили вʼїзд командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді. Президент Володимир Зеленський різко відреагував.
Згодом до МЗС України викликали посла Угорщини. Країні вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини.
Читайте Новини.LIVE!