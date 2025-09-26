Сибига заявил, что Украина запретила въезд трем венгерским военным

Украина запретила въезд венгерским военным — детали от МИД
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина запретила въезд трем высокопоставленным военным Венгрии. Он объяснил это решение.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в пятницу, 26 сентября.
Запрет на въезд венгерским военным
Сибига заявил, что это зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет страны на въезд в Венгрию для украинских воинов.
"Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", — добавил глава МИД.
Напомним, в конце августа в Венгрию запретили въезд командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на это.
Впоследствии в МИД Украины вызвали посла Венгрии. Стране вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства.
