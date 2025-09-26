Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Украина запретила въезд венгерским военным — детали от МИД

Украина запретила въезд венгерским военным — детали от МИД

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:03
Сибига заявил, что Украина запретила въезд трем венгерским военным
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина запретила въезд трем высокопоставленным военным Венгрии. Он объяснил это решение.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в пятницу, 26 сентября.

Запрет на въезд венгерским военным

Сибига заявил, что это зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет страны на въезд в Венгрию для украинских воинов.

"Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", — добавил глава МИД.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в конце августа в Венгрию запретили въезд командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на это.

Впоследствии в МИД Украины вызвали посла Венгрии. Стране вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства.

МИД Андрей Сибига Венгрия Украина военные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
