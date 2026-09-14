РФ знищила майже 3 млн гектарів лісу в Україні

Рятувальники ліквідовують масштабну лісову пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російська збройна агресія завдала значної шкоди довкіллю України. Через атаки РФ країна втратила майже 3 млн гектарів лісових масивів, а землі та водойми зазнали хімічного забруднення. Наслідки воєнного забруднення поширюються не лише на території поблизу лінії фронту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Реклама

Екологічні втрати України з 2014 року

За словами Тетяни Тимочко, шкода українському довкіллю почала завдаватися ще у 2014 році. Вона зазначила, що Всеукраїнська екологічна ліга наполягає на обрахунку екологічних збитків саме від цього року, а не лише від початку повномасштабного вторгнення.

Окремо Тимочко розповіла про наслідки бойових дій для природних територій Луганської та Донецької областей. Значні площі Луганського природного заповідника, за її словами, були випалені та знищені ще з 2014 року.

Вона описала масштаби знищення природних територій:

Читайте також:

"Луганська і Донецька область потерпали, і величезні території Луганського природного заповідника з 2014 року були випалені, вони були знищені".

Водночас екологічні наслідки російської агресії не обмежуються знищенням лісів. Наразі, за словами Тимочко, Україна стикається також із воєнним хімічним забрудненням.

Як російські атаки забруднюють довкілля

Тимочко зазначила, що токсичні речовини та різні хімічні сполуки потрапляють у навколишнє середовище й можуть поширюватися далеко за межі лінії фронту. Забруднення також потрапляють у водні ресурси та ґрунти.

За її словами, крім традиційних вибухових речовин, російські військові використовують нові матеріали та хімічні сполуки, які ще недостатньо вивчені. Йдеться, зокрема, про речовини, що містять сірку та цинк, а також інші сполуки.

Тимочко наголосила, що РФ випробовує в Україні невідомі види озброєння. Також вона згадала про використання фосфорних снарядів.

Про характер хімічного забруднення та види озброєння, які використовує Росія, голова Всеукраїнської екологічної ліги заявила:

"Це викиди токсичних речовин, потрапляння в навколишнє середовище сірки, цинку, всіх різних абсолютно сполук, яких тільки можна. […] Росія випробовує в Україні абсолютно невідомі види озброєння. Вони використовують фосфорні снаряди і те, що заборонено десятками років всесвітніми і європейськими конвенціями".

За словами Тимочко, через таке забруднення значна територія України потребуватиме рекультивації. Вона також зазначила, що внаслідок російської збройної агресії Україна вже втратила майже 3 млн гектарів лісових масивів.

Новини.LIVE інформували, що розвідки Нідерландів та Німеччини заявили, що Росія систематично застосовує хімічну зброю в Україні. За їхніми даними, РФ використовує не лише сльозогінний газ, а й токсичний хлорпікрин. У Міноборони України повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 9000 хімічних атак станом на початок липня 2025 року.

Новини.LIVE також писали, що російські війська дедалі частіше застосовують хімічні речовини проти українських військових на фронті. Зокрема, у Запорізькій області фіксують використання гранат із отруйним газом, які окупанти скидають із дронів на позиції ЗСУ. У ГУР зазначили, що газ уражає слизові оболонки та дихальні шляхи, а серед українських захисників уже є загиблі.