Росія дедалі частіше використовує хімічну зброю проти України, — дані розвідок Нідерландів та ЄС

Військовий у костюмі хімзахисту. Фото: mil.in.ua

Росія дедалі частіше використовує хімічну зброю проти України. Кремль вже не обмежується використанням сльозогінного газу, а застосовує й значно потужнішу хімічну речовину — хлорпікрин.

Про це йдеться у спільній заяві Служби оборонної розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD), Загальної розвідки та служби безпеки Нідерландів (AIVD) та німецької служби зовнішньої розвідки (BND).

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Згідно з даними розвідок, РФ вже не обмежується використанням сльозогінного газу, а застосовує й значно потужнішу хімічну речовину — хлорпікрин. Цей токсичний агент може бути смертельним при використанні у високих концентраціях, особливо в закритих приміщеннях. Це є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє застосування подібних речовин.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що застосування хімічної зброї з боку Росії відбувається систематично та у великих масштабах.

"Це абсолютно неприйнятно і знову демонструє жорстокість агресора, з яким стикається Україна. Ми повинні публічно про це говорити, щоб не допустити нормалізації застосування хімічної зброї. Це загрожує не лише Україні, а й усьому світу", — сказав він.

Директор MIVD віце-адмірал Пітер Ресінк підкреслив, що Росія не лише активніше використовує хімічну зброю, а й демонструє дедалі більшу готовність її застосовувати. Це, за його словами, свідчить про зростання загрози, яку становить російська програма хімічної зброї.

Міністерство оборони України повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 9000 хімічних атак. Щонайменше троє українських військових загинули безпосередньо внаслідок дії отруйних речовин. Крім того, багато було втрат опосередковано — зокрема через те, що бійці були змушені залишити укриття і потрапили під обстріли зі звичайної зброї.

Розвідки ЄС зазначають, що хімічну зброю активно використовують війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту РФ. Застосування хлорпікрину та сльозогінного газу стало звичною практикою для російських військових і, ймовірно, залишатиметься такою надалі.

Також повідомляється про масштабні інвестиції в хімічну програму РФ, а також про залучення нових науковців до роботи над нею.

Раніше українські розвідники зазначили, що через неспроможність військ РФ досягти поставлених завдань на полі бою, загарбники використовують на фронті хімікати.

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії. Причиною нових обмежень стало застосування російськими військами хімічної зброї в Україні.