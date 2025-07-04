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Разведки стран ЕС доказали, что РФ применяет химоружие в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:18
Россия все чаще использует химическое оружие против Украины, - данные разведок Нидерландов и ЕС
Военный в костюме химзащиты. Фото: mil.in.ua

Россия все чаще использует химическое оружие против Украины. Кремль уже не ограничивается использованием слезоточивого газа, а применяет и значительно более мощное химическое вещество — хлорпикрин.

Об этом говорится в совместном заявлении Службы оборонной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD), Общей разведки и службы безопасности Нидерландов (AIVD) и немецкой службы внешней разведки (BND).

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Согласно данным разведок, РФ уже не ограничивается использованием слезоточивого газа, а применяет и значительно более мощное химическое вещество — хлорпикрин. Этот токсичный агент может быть смертельным при использовании в высоких концентрациях, особенно в закрытых помещениях. Это является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, которая запрещает применение подобных веществ.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что применение химического оружия со стороны России происходит систематически и в больших масштабах.

"Это абсолютно неприемлемо и вновь демонстрирует жестокость агрессора, с которым сталкивается Украина. Мы должны публично об этом говорить, чтобы не допустить нормализации применения химического оружия. Это угрожает не только Украине, но и всему миру", — сказал он.

Директор MIVD вице-адмирал Питер Ресинк подчеркнул, что Россия не только активнее использует химическое оружие, но и демонстрирует все большую готовность его применять. Это, по его словам, свидетельствует о росте угрозы, которую представляет российская программа химического оружия.

Министерство обороны Украины сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила более 9000 химических атак. По меньшей мере трое украинских военных погибли непосредственно в результате действия ядовитых веществ. Кроме того, много было потерь опосредованно - в частности из-за того, что бойцы были вынуждены покинуть укрытия и попали под обстрелы из обычного оружия.

Разведки ЕС отмечают, что химическое оружие активно используют войска радиологической, химической и биологической защиты РФ. Применение хлорпикрина и слезоточивого газа стало обычной практикой для российских военных и, вероятно, будет оставаться таковой в дальнейшем.

Также сообщается о масштабных инвестициях в химическую программу РФ, а также о привлечении новых ученых к работе над ней.

Ранее украинские разведчики отметили, что из-за неспособности войск РФ достичь поставленных задач на поле боя, захватчики используют на фронте химикаты.

Напомним, 20 мая Европейский Союз ввел 17-й пакет санкций против России. Причиной новых ограничений стало применение российскими войсками химического оружия в Украине.

разведка химическое оружие военные преступления война в Украине Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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