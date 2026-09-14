Россия уничтожила почти 3 млн гектаров леса в Украине

Спасатели тушат крупный лесной пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российская вооруженная агрессия нанесла значительный ущерб окружающей среде Украины. В результате атак РФ страна лишилась почти 3 млн гектаров лесных массивов, а земли и водоемы подверглись химическому загрязнению. Последствия военного загрязнения распространяются не только на территории вблизи линии фронта.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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Экологические потери Украины с 2014 года

По словам Татьяны Тимочко, ущерб украинской окружающей среде начал наноситься еще в 2014 году. Она отметила, что Всеукраинская экологическая лига настаивает на подсчете экологических убытков именно с этого года, а не только с начала полномасштабного вторжения.

Отдельно Тимочко рассказала о последствиях боевых действий для природных территорий Луганской и Донецкой областей. Значительные площади Луганского природного заповедника, по её словам, были выжжены и уничтожены ещё с 2014 года.

Она описала масштабы уничтожения природных территорий:

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"Луганская и Донецкая области пострадали, и огромные территории Луганского природного заповедника с 2014 года были выжжены, они были уничтожены".

В то же время экологические последствия российской агрессии не ограничиваются уничтожением лесов. В настоящее время, по словам Тимочко, Украина сталкивается также с военным химическим загрязнением.

Как российские атаки загрязняют окружающую среду

Тимочко отметила, что токсичные вещества и различные химические соединения попадают в окружающую среду и могут распространяться далеко за пределы линии фронта. Загрязнения также попадают в водные ресурсы и почвы.

По её словам, помимо традиционных взрывчатых веществ, российские военные используют новые материалы и химические соединения, которые ещё недостаточно изучены. Речь идёт, в частности, о веществах, содержащих серу и цинк, а также о других соединениях.

Тимочко подчеркнула, что РФ испытывает в Украине неизвестные виды вооружения. Также она упомянула об использовании фосфорных снарядов.

О характере химического загрязнения и видах вооружения, которые использует Россия, председатель Всеукраинской экологической лиги заявила:

"Это выбросы токсичных веществ, попадание в окружающую среду серы, цинка, всехвозможных соединений, каких только можно себе представить. […] Россия испытывает в Украине совершенно неизвестные виды вооружения. Они используют фосфорные снаряды и то, что уже десятки лет запрещено всемирными и европейскими конвенциями".

По словам Тимочко, из-за такого загрязнения значительная территория Украины потребует рекультивации. Она также отметила, что в результате российской вооруженной агрессии Украина уже потеряла почти 3 млн гектаров лесных массивов.

Новини.LIVE сообщали, что разведывательные службы Нидерландов и Германии заявили, что Россия систематически применяет химическое оружие в Украине. По их данным, РФ использует не только слезоточивый газ, но и токсичный хлорпикрин. В Минобороны Украины сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 9000 химических атак по состоянию на начало июля 2025 года.

Новини.LIVE также писали, что российские войска всё чаще применяют химические вещества против украинских военных на фронте. В частности, в Запорожской области фиксируется использование гранат с ядовитым газом, которые оккупанты сбрасывают с дронов на позиции ВСУ. В ГУР отметили, что газ поражает слизистые оболочки и дыхательные пути, а среди украинских защитников уже есть погибшие.