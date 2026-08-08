Україна вперше святкує День Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ: чому його започаткували

Воїни 17 ОВМБр ім. К. Пестушка. Фото: пресслужба Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ

Іванна Чайка редактор політичних новин

У суботу, 8 серпня, в Україні відзначають День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ про це свято видав президент України Володимир Зеленський 7 серпня. Водночас із запровадженням нового свята втратив чинність указ президента від 1 лютого 2000 року, яким був установлений День військ зв'язку.

Новини.LIVE розповідають, чому запровадили нове професійне свято та яку роль виконують ці підрозділи під час війни.

Чому запровадили нове свято

Відтепер професійне свято охоплює не лише військових зв'язківців, а й фахівців із кібербезпеки, роль яких суттєво зросла в умовах сучасної війни. Нове професійне свято запровадили, щоб вшанувати військових, які забезпечують безперебійний зв'язок між підрозділами та захищають український кіберпростір під час повномасштабної війни. Саме від їхньої роботи залежить координація бойових операцій, управління військами та стійкість цифрової інфраструктури держави.

Українські воїни в лісі. Фото: пресслужба Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ

Відповідний указ президент Зеленський видав з метою вшанування мужності й героїзму військовослужбовців Військ зв'язку та кібербезпеки, які беруть участь у відсічі російській агресії, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також документ покликаний сприяти розвитку сучасних військових традицій.

Чим займаються війська зв'язку та кібербезпеки

Війська зв'язку та кібербезпеки відповідають за захищений обмін інформацією між військовими підрозділами, функціонування систем управління військами, а також за протидію кібератакам на військові й державні інформаційні ресурси. Під час повномасштабної війни вони забезпечують безперервний зв'язок на фронті та захищають критичну цифрову інфраструктуру від російських атак.

Військовослужбовці налаштовують техніку. Фото: пресслужба Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ

Сучасна війна ведеться не лише на полі бою, а й у цифровому просторі. Тому зв'язківці та фахівці з кібербезпеки стали одними з ключових елементів оборони держави, адже саме вони забезпечують оперативне управління військами та безпеку військових комунікацій. Це дозволяє українським підрозділам швидко координувати свої дії навіть в умовах активного застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби.

Як писали Новини.LIVE, українські військові випробували на Кінбурнській косі секретний наземний роботизований комплекс, який виконав бойове завдання. Техніка допомогла доставити необхідне обладнання та підтримати операцію без ризику для особового складу. Розробники зазначають, що комплекс уже довів свою ефективність у реальних бойових умовах.

Також Сили оборони України завдали ударів по російських радіолокаційних станціях і ретрансляторах безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Уражені об'єкти використовувалися російськими військами для виявлення цілей та координації роботи дронів. Знищення цієї інфраструктури має ускладнити противнику ведення розвідки й застосування безпілотників.