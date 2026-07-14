Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські воїни висадили на Кінбурнську косу секретний НРК

Українські воїни висадили на Кінбурнську косу секретний НРК

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 17:47
ЗСУ застосували роботизований комплекс Wolly 7.62 на Кінбурнській косі
Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни висадили на Кінбурнську косу секретний наземний роботизований комплекс, який був оснащений бойовим модулем Wolly 7.62 з кулеметом. Він дозволяє уражати цілі на дистанції до тисячі метрів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на DevDroid, передає Новини.LIVE.

Новий наземний роботизований комплекс

Дистанційно керований бойовий модуль Wolly 7.62, створений на базі кулемета ПКМ, призначений для виконання як бойових, так і розвідувальних місій у складних та небезпечних умовах.

Наземний роботизований комплекс
Наземний роботизований комплекс, створений на базі кулемета ПКМ. Фото: "РБК-Україна"

Модуль оснащений системою віддаленого керування, що дає змогу оператору працювати зі зброєю на безпечній дистанції.

Розміщений на турелі кулемет КТ-7,62 забезпечує ефективне ураження цілей на відстані до одного кілометра.

Читайте також:
НРК на Кінбурнській косі
НРК, якій використали українські воїни. Фото: "РБК-Україна"

За інформацією DevDroid, у наведенні допомагає також штучний інтелект, а серед основних задач модуля — дистанційне спостереження за полем бою та ураження неброньованих або незахищених цілей.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь", на Кінбурнській косі в Миколаївській області замайорів український прапор

Згодом військовий аналітик Денис Попович прокоментував ситуацію. За його словами, наразі немає підтвердженої інформації про відступ російських окупантів з Кінбурнської коси, попри те, що там з’явився синьо-жовтий прапор.

війна ЗСУ Кінбурнська коса
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації