ЗСУ застосували роботизований комплекс Wolly 7.62 на Кінбурнській косі

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни висадили на Кінбурнську косу секретний наземний роботизований комплекс, який був оснащений бойовим модулем Wolly 7.62 з кулеметом. Він дозволяє уражати цілі на дистанції до тисячі метрів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на DevDroid, передає Новини.LIVE.

Новий наземний роботизований комплекс

Дистанційно керований бойовий модуль Wolly 7.62, створений на базі кулемета ПКМ, призначений для виконання як бойових, так і розвідувальних місій у складних та небезпечних умовах.

Наземний роботизований комплекс, створений на базі кулемета ПКМ. Фото: "РБК-Україна"

Модуль оснащений системою віддаленого керування, що дає змогу оператору працювати зі зброєю на безпечній дистанції.

Розміщений на турелі кулемет КТ-7,62 забезпечує ефективне ураження цілей на відстані до одного кілометра.

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За інформацією DevDroid, у наведенні допомагає також штучний інтелект, а серед основних задач модуля — дистанційне спостереження за полем бою та ураження неброньованих або незахищених цілей.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь", на Кінбурнській косі в Миколаївській області замайорів український прапор.

Згодом військовий аналітик Денис Попович прокоментував ситуацію. За його словами, наразі немає підтвердженої інформації про відступ російських окупантів з Кінбурнської коси, попри те, що там з’явився синьо-жовтий прапор.