ВСУ применили роботизированный комплекс Wolly 7.62 на Кинбурнской косе

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные высадили на Кинбурнскую косу секретный наземный роботизированный комплекс, оснащенный боевым модулем Wolly 7.62 с пулеметом. Он позволяет поражать цели на расстоянии до тысячи метров.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на DevDroid, передает Новини.LIVE.

Новый наземный роботизированный комплекс

Дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62, созданный на базе пулемета ПКМ, предназначен для выполнения как боевых, так и разведывательных миссий в сложных и опасных условиях.

Наземный роботизированный комплекс, созданный на базе пулемета ПКМ. Фото: "РБК-Украина"

Модуль оснащен системой дистанционного управления, что позволяет оператору работать с оружием на безопасном расстоянии.

Установленный на турели пулемет КТ-7,62 обеспечивает эффективное поражение целей на расстоянии до одного километра.

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По информации DevDroid, в наведении помогает также искусственный интеллект, а среди основных задач модуля — дистанционное наблюдение за полем боя и поражение небронированных или незащищенных целей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", на Кинбурнской косе в Николаевской области взорвался украинский флаг.

Впоследствии военный аналитик Денис Попович прокомментировал ситуацию. По его словам, на данный момент нет подтвержденной информации об отступлении российских оккупантов с Кинбурнской косы, несмотря на то, что там появился сине-желтый флаг.