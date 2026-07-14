ВСУ применили роботизированный комплекс Wolly 7.62 на Кинбурнской косе

Украинские воины высадили на Кинбурнскую косу секретный НРК
Украинские военные высадили на Кинбурнскую косу секретный наземный роботизированный комплекс, оснащенный боевым модулем Wolly 7.62 с пулеметом. Он позволяет поражать цели на расстоянии до тысячи метров.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на DevDroid, передает Новини.LIVE.
Новый наземный роботизированный комплекс
Дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62, созданный на базе пулемета ПКМ, предназначен для выполнения как боевых, так и разведывательных миссий в сложных и опасных условиях.
Модуль оснащен системой дистанционного управления, что позволяет оператору работать с оружием на безопасном расстоянии.
Установленный на турели пулемет КТ-7,62 обеспечивает эффективное поражение целей на расстоянии до одного километра.
По информации DevDroid, в наведении помогает также искусственный интеллект, а среди основных задач модуля — дистанционное наблюдение за полем боя и поражение небронированных или незащищенных целей.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", на Кинбурнской косе в Николаевской области взорвался украинский флаг.
Впоследствии военный аналитик Денис Попович прокомментировал ситуацию. По его словам, на данный момент нет подтвержденной информации об отступлении российских оккупантов с Кинбурнской косы, несмотря на то, что там появился сине-желтый флаг.