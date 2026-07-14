Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские воины высадили на Кинбурнскую косу секретный НРК

Украинские воины высадили на Кинбурнскую косу секретный НРК

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 17:47
ВСУ применили роботизированный комплекс Wolly 7.62 на Кинбурнской косе
Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные высадили на Кинбурнскую косу секретный наземный роботизированный комплекс, оснащенный боевым модулем Wolly 7.62 с пулеметом. Он позволяет поражать цели на расстоянии до тысячи метров.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на DevDroid, передает Новини.LIVE.

Новый наземный роботизированный комплекс

Дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62, созданный на базе пулемета ПКМ, предназначен для выполнения как боевых, так и разведывательных миссий в сложных и опасных условиях.

Наземний роботизований комплекс
Наземный роботизированный комплекс, созданный на базе пулемета ПКМ. Фото: "РБК-Украина"

Модуль оснащен системой дистанционного управления, что позволяет оператору работать с оружием на безопасном расстоянии.

Установленный на турели пулемет КТ-7,62 обеспечивает эффективное поражение целей на расстоянии до одного километра.

Читайте также:
НРК на Кінбурнській косі
НРК, которую использовали украинские военные. Фото: "РБК-Украина"

По информации DevDroid, в наведении помогает также искусственный интеллект, а среди основных задач модуля — дистанционное наблюдение за полем боя и поражение небронированных или незащищенных целей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", на Кинбурнской косе в Николаевской области взорвался украинский флаг.

Впоследствии военный аналитик Денис Попович прокомментировал ситуацию. По его словам, на данный момент нет подтвержденной информации об отступлении российских оккупантов с Кинбурнской косы, несмотря на то, что там появился сине-желтый флаг.

война ВСУ Кинбурнская коса
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации