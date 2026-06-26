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Военный аналитик: подтверждений выхода РФ из Кинбурнской косы нет

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 19:56
Ситуация на Кинбурнской косе: Попович не подтвердил отход войск РФ
Флаг Украины на Кинбурнской косе в Николаевской области. Фото: кадр из видео

Военный аналитик Денис Попович высказался о ситуации на Кинбурнской косе в Николаевской области. По его словам, подтверждений ухода российских оккупантов нет. Недавно там развелся сине-желтый флаг.

Об этом Денис Попович эксклюзивно сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация на Кинбурнской косе

"Я не могу подтвердить факт ухода российских войск", — заявил Попович.

Он сослался на Deepstate, который сообщал, что флаг могли сбросить с дрона.

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", — говорится в сообщении Deepstate.

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В то же время "что-то" все же происходит на Кинбурнской косе. В частности, в настоящее время Украина держит под огневым контролем дорогу, которая там находится. Известно, что она соединяет несколько поселков.

"Мы сейчас держим её под огневым контролем с помощью дронов. Стараемся действовать так, чтобы противник не обстреливал Николаевскую область. И держим его там в тонусе, чтобы он в большей степени прятался. Хотя, конечно же, гарантировать, что он вообще ничего не будет обстреливать, невозможно", — отметил военный аналитик.

В то же время информации о том, что РФ отступает, нет. По словам Поповича, противник сильно "держится" за Кинбурнскую косу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", на Кинбурнской косе в Николаевской области установили флаг Украины. В сети появилось видео.

А недавно военные "Альфы" СБУ поразили российские суда военного обеспечения и средства ПВО в Керчи во временно оккупированном Крыму.

война Николаевская область Кинбурнская коса
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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