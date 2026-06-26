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Головна Новини дня Військовий аналітик: підтверджень виходу РФ з Кінбурнської коси немає

Військовий аналітик: підтверджень виходу РФ з Кінбурнської коси немає

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 19:56
Ситуація на Кінбурнській косі: Попович не підтвердив відхід військ РФ
Прапор України на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Фото: кадр з відео

Військовий аналітик Денис Попович висловився про ситуацію на Кінбурнській косі у Миколаївській області. За його словами, підтверджень відходу російських окупантів немає. Нещодавно там замайорів синьо-жовтий прапор.

Про це ексклюзивно Денис Попович сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація на Кінбурнській косі

"Я не можу підтвердити факт відходу російських військ", — заявив Попович.

Він послався на Deepstate, який повідомляв, що прапор могли скинути з дрона.

"Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрона, що є просто приємним фактом", — йдеться у повідомленні Deepstate.

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Водночас "щось" все ж відбувається на Кінбурнській косі. Зокрема, наразі Україна тримає під вогневим контролем дорогу, яка там знаходиться. Відомо, що вона поєднує декілька селищ. 

"Ми зараз тримаємо її під вогневим контролем за допомогою дронів. Намагаємося робити так, щоб противник не обстрілював Миколаївщину. І тримаємо його там в тонусі, щоб він ховався більшу міру. Хоча, ясна річ, що ми гарантувати, що він зовсім не буде нічого обстрілювати, неможливо", — зазначив військовий аналітик.

Водночас інформації, що РФ відступає немає. За словами Поповича, противник сильно "тримається" за Кінбурнську косу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь", на Кінбурнській косі на Миколаївщині встановили прапор України. У мережі показали відео.

А нещодавно військові "Альфи" СБУ уразили російські судна військового забезпечення та засоби ППО у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

війна Миколаївська область Кінбурнська коса
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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