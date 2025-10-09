Зеленський: якщо Трамп зупинить війну, його висунуть на Нобеля

Україна висуне Трампа на премію миру — Зеленський назвав умову
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:37
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той зможе домогтися припинення війни з боку Росії. На думку глави держави, будь-який крок, який реально наблизить мир, заслуговує міжнародного визнання.
