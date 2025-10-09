Відео
Україна висуне Трампа на премію миру — Зеленський назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:37
Зеленський: якщо Трамп зупинить війну, його висунуть на Нобеля
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той зможе домогтися припинення війни з боку Росії. На думку глави держави, будь-який крок, який реально наблизить мир, заслуговує міжнародного визнання.

Читайте також:
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
