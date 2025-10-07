Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Тайвані відповіли, коли Трамп має отримати Нобелівську премію

У Тайвані відповіли, коли Трамп має отримати Нобелівську премію

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 17:31
Нобелівська премія миру — коли її має отримати Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться відмовити Китай від нападу на Тайвань. Раніше американський лідер дав обіцянку з приводу цього.

Про це повідомив президент Тайваню Лай Цінде в інтерв’ю американському подкастеру Баку Секстону.

Реклама
Читайте також:

Коли Трамп має отримати Нобелівську премію

Лай Цінде розповів, що раніше Дональд Трамп раніше дав обіцянку, що доки він перебуває в Білому домі, Сі Цзіньпін не вторгатиметься на острів. 

"Ми сподіваємося продовжувати отримувати підтримку президента Трампа. Якщо президент Трамп переконає Сі Цзіньпіна назавжди відмовитися від будь-якої військової агресії проти Тайваню, президент Трамп, безсумнівно, стане лауреатом Нобелівської премії миру", — сказав президент Тайваню. 

Відповідаючи на запитання, що б він сказав президенту США, якби зустрівся з ним, Лай сказав, що порадив би Трампу звернути увагу на дії президента Китаю, адже він розширює військові сили в Східнокитайському та Південнокитайському морях.

"Сі Цзіньпін не тільки проводить дедалі масштабніші військові навчання в Тайванській протоці, а й розширює військові сили в Східнокитайському та Південнокитайському морях. Виклик виходить за рамки простої анексії Тайваню. Щойно Тайвань буде анексований, Китай отримає більше сил, щоб конкурувати із США, підриваючи міжнародний порядок", — зазначив Лай Цінде. 

Нагадаємо, нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Вже зареєстрований відповідний проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету. 

Також на Нобелівську премію миру Трампа висунув Пакистан за вирішальне лідерство під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.

Дональд Трамп премія Шнобелівська премія Тайвань війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації