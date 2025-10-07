Нобелівська премія миру — коли її має отримати Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться відмовити Китай від нападу на Тайвань. Раніше американський лідер дав обіцянку з приводу цього.

Про це повідомив президент Тайваню Лай Цінде в інтерв’ю американському подкастеру Баку Секстону.

Реклама

Читайте також:

Коли Трамп має отримати Нобелівську премію

Лай Цінде розповів, що раніше Дональд Трамп раніше дав обіцянку, що доки він перебуває в Білому домі, Сі Цзіньпін не вторгатиметься на острів.

"Ми сподіваємося продовжувати отримувати підтримку президента Трампа. Якщо президент Трамп переконає Сі Цзіньпіна назавжди відмовитися від будь-якої військової агресії проти Тайваню, президент Трамп, безсумнівно, стане лауреатом Нобелівської премії миру", — сказав президент Тайваню.

Відповідаючи на запитання, що б він сказав президенту США, якби зустрівся з ним, Лай сказав, що порадив би Трампу звернути увагу на дії президента Китаю, адже він розширює військові сили в Східнокитайському та Південнокитайському морях.

"Сі Цзіньпін не тільки проводить дедалі масштабніші військові навчання в Тайванській протоці, а й розширює військові сили в Східнокитайському та Південнокитайському морях. Виклик виходить за рамки простої анексії Тайваню. Щойно Тайвань буде анексований, Китай отримає більше сил, щоб конкурувати із США, підриваючи міжнародний порядок", — зазначив Лай Цінде.

Нагадаємо, нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Вже зареєстрований відповідний проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету.

Також на Нобелівську премію миру Трампа висунув Пакистан за вирішальне лідерство під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.