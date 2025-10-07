Видео
Главная Новости дня В Тайване сказали, когда Трамп должен получить Нобелевскую премию

В Тайване сказали, когда Трамп должен получить Нобелевскую премию

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:31
Нобелевская премия мира — когда ее должен получить Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, если ему удастся отговорить Китай от нападения на Тайвань. Ранее американский лидер дал обещание по поводу этого.

Об этом сообщил президент Тайваня Лай Цинде в интервью американскому подкастеру Баку Секстону.

Когда Трамп должен получить Нобелевскую премию

Лай Цинде рассказал, что ранее Дональд Трамп ранее дал обещание, что пока он находится в Белом доме, Си Цзиньпин не будет вторгаться на остров.

"Мы надеемся продолжать получать поддержку президента Трампа. Если президент Трамп убедит Си Цзиньпина навсегда отказаться от любой военной агрессии против Тайваня, президент Трамп, несомненно, станет лауреатом Нобелевской премии мира", — сказал президент Тайваня.

Отвечая на вопрос, что бы он сказал президенту США, если бы встретился с ним, Лай сказал, что посоветовал бы Трампу обратить внимание на действия президента Китая, ведь он расширяет военные силы в Восточнокитайском и Южнокитайском морях.

"Си Цзиньпин не только проводит все более масштабные военные учения в Тайваньском проливе, но и расширяет военные силы в Восточнокитайском и Южнокитайском морях. Вызов выходит за рамки простой аннексии Тайваня. Как только Тайвань будет аннексирован, Китай получит больше сил, чтобы конкурировать с США, подрывая международный порядок", — отметил Лай Цинде.

Напомним, нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Уже зарегистрирован соответствующий проект постановления об обращении в Нобелевский комитет.

Также на Нобелевскую премию мира Трампа выдвинул Пакистан за решающее лидерство во время недавнего конфликта между Индией и Пакистаном.

