Україна святкує 30 років у Раді Європи — що відомо

Володимир Зеленський та Генсек Ради Європи Ален Берсе. Фото: Офіс президента

26 вересня 1995 року стало історичним днем для України — Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки нашої держави на вступ до організації. Того ж року Україна офіційно стала 37-м членом Ради Європи, отримавши 12 місць у Парламентській Асамблеї.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

30-річчя України у Раді Європи

Рада Європи об'єднує 47 держав і є міжнародною організацією, яка стоїть на сторожі принципів верховенства права, демократії та прав людини. Для України членство в ній стало важливим кроком інтеграції у європейську спільноту після відновлення незалежності.

За час існування організації було розроблено понад 160 міжнародних договорів, угод і конвенцій, які визначають стандарти співпраці між країнами-членами. Одним із найвагоміших документів є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, що стала основою для діяльності Європейського суду з прав людини.

Протягом трьох десятиліть членства Україна брала активну участь у діяльності Ради Європи, поступово імплементуючи її норми у своє законодавство та правову систему. Це дозволило зміцнити інститути демократії, захисту прав людини та верховенства права всередині країни.

Прапорці України та Ради Європи. Фото: facebook.com/coe.office.in.ukraine

Сьогодні, через 30 років після ухвалення рішення про вступ, Україна продовжує свій шлях у європейському напрямку. Попри виклики війни, наша держава залишається активним учасником Ради Європи, підтверджуючи відданість її фундаментальним цінностям.

Від початку збройної агресії росії проти України майданчик Ради Європи став важливою платформою для протидії окупанту — як у політичному, так і в юридичному вимірах. Саме тут ухвалюються рішення, що засуджують російську агресію, спрямовуються міжнародні зусилля на підтримку України та забезпечується правовий механізм для майбутньої відповідальності агресора.

