Главная Новости дня Украина отмечает 30 лет членства в Совете Европы

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 10:07
Украина празднует 30 лет в Совете Европы — что известно
Владимир Зеленский и Генсек Совета Европы Ален Берсе. Фото: Офис президента

26 сентября 1995 года стало историческим днем для Украины — Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла положительное заключение по заявке нашего государства на вступление в организацию. В том же году Украина официально стала 37-м членом Совета Европы, получив 12 мест в Парламентской Ассамблее.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

Читайте также:

30-летие Украины в Совете Европы

Совет Европы объединяет 47 государств и является международной организацией, которая стоит на страже принципов верховенства права, демократии и прав человека. Для Украины членство в ней стало важным шагом интеграции в европейское сообщество после восстановления независимости.

За время существования организации было разработано более 160 международных договоров, соглашений и конвенций, которые определяют стандарты сотрудничества между странами-членами. Одним из самых весомых документов является Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, ставшая основой для деятельности Европейского суда по правам человека.

В течение трех десятилетий членства Украина принимала активное участие в деятельности Совета Европы, постепенно имплементируя ее нормы в свое законодательство и правовую систему. Это позволило укрепить институты демократии, защиты прав человека и верховенства права внутри страны.

Річниця вступу України в Ради Європи
Флажки Украины и Совета Европы. Фото: facebook.com/coe.office.in.ukraine

Сегодня, спустя 30 лет после принятия решения о вступлении, Украина продолжает свой путь в европейском направлении. Несмотря на вызовы войны, наше государство остается активным участником Совета Европы, подтверждая приверженность его фундаментальным ценностям.

С начала вооруженной агрессии России против Украины площадка Совета Европы стала важной платформой для противодействия оккупанту — как в политическом, так и в юридическом измерениях. Именно здесь принимаются решения, осуждающие российскую агрессию, направляются международные усилия на поддержку Украины и обеспечивается правовой механизм для будущей ответственности агрессора.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все реформы от МВФ и Евросоюза и даже опережает график.

А также Дмитрий Кулеба назвал два условия для вступления Украины в Евросоюз.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
