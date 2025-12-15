Офіс зброї в Берліні відкриє Україна — деталі

Виконавчий директор Української ради зброярів. Фото: Wikimedia Commons

Зовсім скоро Україна відкриє офіс зброї у німецькому Берліні. Наша країна поспішає, аби бути швидшою та гнучкішою за ворога.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко під час німецько-українського економічного форуму 15 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Український офіс зброї у Берліні

Говорячи про відкриття українського офісу зброї в Берліні, Федірко висловив надію, що це допоможе обом країнам. За його словами, швидкість змін в Україні і ЄС різна. Ми поспішаємо, аби бути спритнішим за ворога.

"Ми поспішаємо, нас підштовхують, бо хочемо бути швидшими, гнучкішими за нашого ворога. Тому ми, можливо, трохи тиснемо на наших колег і партнерів. Але, сподіваюся, це станеться найближчим часом, і ми працюватимемо через ці офіси з вашою оборонною промисловістю", — наголосив Ігор Федірко.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував посилення власного ракетного щита України. Серед вітчизняних ракет вже є "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго" та новітні "Сапсани".

Також ми повідомляли, що Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу. Наша держава зайняла 52 сходинку.