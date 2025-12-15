Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна відкриє офіс зброї у Берліні — деталі

Україна відкриє офіс зброї у Берліні — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:46
Офіс зброї в Берліні відкриє Україна — деталі
Виконавчий директор Української ради зброярів. Фото: Wikimedia Commons

Зовсім скоро Україна відкриє офіс зброї у німецькому Берліні. Наша країна поспішає, аби бути швидшою та гнучкішою за ворога.

Про це повідомив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко під час німецько-українського економічного форуму 15 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Український офіс зброї у Берліні

Говорячи про відкриття українського офісу зброї в Берліні, Федірко висловив надію, що це допоможе обом країнам. За його словами, швидкість змін в Україні і ЄС різна. Ми поспішаємо, аби бути спритнішим за ворога.  

"Ми поспішаємо, нас підштовхують, бо хочемо бути швидшими, гнучкішими за нашого ворога. Тому ми, можливо, трохи тиснемо на наших колег і партнерів. Але, сподіваюся, це станеться найближчим часом, і ми працюватимемо через ці офіси з вашою оборонною промисловістю", — наголосив Ігор Федірко.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував посилення власного ракетного щита України. Серед вітчизняних ракет вже є "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго" та новітні "Сапсани".

Також ми повідомляли, що Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу. Наша держава зайняла 52 сходинку. 

Німеччина зброя Україна Берлін війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації