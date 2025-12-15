Видео
Главная Новости дня Украина откроет офис оружия в Берлине — детали

Украина откроет офис оружия в Берлине — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:46
Офис оружия в Берлине откроет Украина — детали
Исполнительный директор Украинского совета оружейников. Фото: Wikimedia Commons

Совсем скоро Украина откроет офис оружия в немецком Берлине. Наша страна спешит, чтобы быть быстрее и гибче врага.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко во время немецко-украинского экономического форума 15 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Украинский офис оружия в Берлине

Говоря об открытии украинского офиса оружия в Берлине, Федирко выразил надежду, что это поможет обеим странам. По его словам, скорость изменений в Украине и ЕС разная. Мы спешим, чтобы быть проворнее врага.

"Мы спешим, нас подталкивают, потому что хотим быть быстрее, гибче нашего врага. Поэтому мы, возможно, немного давим на наших коллег и партнеров. Но, надеюсь, это произойдет в ближайшее время, и мы будем работать через эти офисы с вашей оборонной промышленностью", — подчеркнул Игорь Федирко.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал усиление собственного ракетного щита Украины. Среди отечественных ракет уже есть "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго" и новейшие "Сапсаны".

Также мы сообщали, что Украина впервые попала в клуб оружейных гигантов мира. Наше государство заняло 52 место.

Германия оружие Украина Берлин война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
