Україна відновила 60% енергопотужностей після атак — експерт

Підстанція, яку знищили обстрілами Росія. Фото: ДТЕК

Українська енергетична система демонструє помітний прогрес у відновленні після масованих атак Росії, яких вона зазнала минулого року. За останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей із понад 10 ГВт, які були зруйновані внаслідок обстрілів у березні-квітні 2023 року. Це становить приблизно 60% від загального обсягу втраченого ресурсу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Експерт також наголосив на розвитку децентралізованої генерації, зокрема зазначив, що в Україні вже побудовано майже 900 МВт нових потужностей, серед яких — газопоршневі та газокомпресорні установки.

"На жаль, державні компанії дуже мало збудували. Менше 20% від заявлених ресурсів. Тому на сьогодні абсолютно ніяких підстав для обмеження електричної енергії для населення, для комерційного сегменту не існує", — повідомив Омельченко.

Чи повернуться в Україну відключення електроенергії

Омельченко підкреслив, що в поточних умовах немає жодних підстав для запровадження обмежень споживання електроенергії ні для населення, ні для бізнесу. Попри літню спеку, енергосистема здатна забезпечити стабільне постачання. Щобільше, у червні 2025 року обсяг експорту електроенергії з України перевищив імпорт, причому показники виявились навіть вищими, ніж у період до масованих атак попереднього року.

"Я не передбачаю жодних обмежень. Ну, безумовно, це не стосується певних погодних умов, які були нещодавно в окремих населених пунктах. При фронтовій зоні це зрозуміло все. Але в цілому я не передбачаю ці обмеження ні влітку, ні восени, ні взимку. Тому що система активно відновлюється. Це по-перше. Ну, безумовно, я військовий фактор тут не враховую. Тому що, якщо враховувати військовий фактор і відновляться масовані обстріли, тоді це ніхто не може передбачити. Ми виходимо з того, що є", — наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, в Україні подекуди виникають перебої з електропостачанням через обстріли з боку Росії.

Тим часом інші експерти вважають, що наразі підстав для повернення до графік відключення світла немає, проте назвали ризики, коли це можливо.