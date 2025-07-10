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Головна Новини дня Україна відбудовує енергетику — скільки ГВт уже відновили

Україна відбудовує енергетику — скільки ГВт уже відновили

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:00
Україна відновила 60% енергопотужностей після атак — експерт
Підстанція, яку знищили обстрілами Росія. Фото: ДТЕК

Українська енергетична система демонструє помітний прогрес у відновленні після масованих атак Росії, яких вона зазнала минулого року. За останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей із понад 10 ГВт, які були зруйновані внаслідок обстрілів у березні-квітні 2023 року. Це становить приблизно 60% від загального обсягу втраченого ресурсу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Експерт також наголосив на розвитку децентралізованої генерації, зокрема зазначив, що в Україні вже побудовано майже 900 МВт нових потужностей, серед яких — газопоршневі та газокомпресорні установки.

"На жаль, державні компанії дуже мало збудували. Менше 20% від заявлених ресурсів. Тому на сьогодні абсолютно ніяких підстав для обмеження електричної енергії для населення, для комерційного сегменту не існує", — повідомив Омельченко.

Чи повернуться в Україну відключення електроенергії 

Омельченко підкреслив, що в поточних умовах немає жодних підстав для запровадження обмежень споживання електроенергії ні для населення, ні для бізнесу. Попри літню спеку, енергосистема здатна забезпечити стабільне постачання. Щобільше, у червні 2025 року обсяг експорту електроенергії з України перевищив імпорт, причому показники виявились навіть вищими, ніж у період до масованих атак попереднього року.

"Я не передбачаю жодних обмежень. Ну, безумовно, це не стосується певних погодних умов, які були нещодавно в окремих населених пунктах. При фронтовій зоні це зрозуміло все. Але в цілому я не передбачаю ці обмеження ні влітку, ні восени, ні взимку. Тому що система активно відновлюється. Це по-перше. Ну, безумовно, я військовий фактор тут не враховую. Тому що, якщо враховувати військовий фактор і відновляться масовані обстріли, тоді це ніхто не може передбачити. Ми виходимо з того, що є", — наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, в Україні подекуди виникають перебої з електропостачанням через обстріли з боку Росії.

Тим часом інші експерти вважають, що наразі підстав для повернення до графік відключення світла немає, проте назвали ризики, коли це можливо.

електроенергія Україна Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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