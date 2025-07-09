Чи будуть відключення світла влітку — пояснення експертки

Бригада електриків ремонтує ЛЕП. Фото: ДТЕК

У літній період в Україні не можна повністю виключати ризики відключень чи обмежень електропостачання. Особливо ризики обмеження постачання електроенергії зростуть у випадку атак Росії на енергооб'єкти і велике навантаження на мережу.

Про це заявила директорка з адвокації в енергетичному секторі Вікторія Войціцька в ефірі Київ24.

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За її словами, причини таких обмежень можуть бути як технічними, так і пов’язаними з сезонним навантаженням на мережу. Зокрема, в умовах високих температур пікове споживання електроенергії зростає настільки, що система може не витримати. Подібні інциденти вже траплялися минулого року, коли до навантаження додавались ще й ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, особливо підстанцій та об'єктів передачі електроенергії.

"Тому виключити на 100% сказати, що або відключень, або обмежень з постачанням електроенергії не буде протягом літа, не можна. Маємо з вами пам'ятати, що влітку зазвичай проходять так звані ремонти, це технічне обслуговування нашої атомної станції", — пояснила експертка.

Як наголосила Войціцька, у літній період традиційно проводиться технічне обслуговування атомних блоків, які працювали з підвищеним навантаженням у зимовий час. Це необхідно для підтримання їхньої безпеки та ефективності.

Водночас, через тимчасове виведення атомних енергоблоків з експлуатації внаслідок ремонтів, може виникнути дефіцит генеруючих потужностей. Особливо ризикованими з цього погляду є липень та серпень. Якщо в ці місяці температура триматиметься на рівні +28...+32°C і вище, то можливе часткове обмеження електропостачання навіть без бойових пошкоджень інфраструктури.

Експертка підкреслила, що наразі складно дати точний прогноз, однак енергетики готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок атаки Росії на столицю, без електропостачання залишилось понад 10 тисяч споживачів.

Раніше у компанії ДТЕК повідомляли, що планових відключень на літо по Україні наразі не заплановано, проте ситуація може змінюватися з огляду на безпекову ситуацію.