Будут ли отключения света летом — объяснение эксперта

Украинцам объяснили, почему летом возможны отключения света
В летний период в Украине нельзя полностью исключать риски отключений или ограничений электроснабжения. Особенно риски ограничения поставок электроэнергии возрастут в случае атак России на энергообъекты и большой нагрузки на сеть.
Об этом заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Виктория Войцицкая в эфире Киев24.
В Украине возможны отключения света летом
По ее словам, причины таких ограничений могут быть как техническими, так и связанными с сезонной нагрузкой на сеть. В частности, в условиях высоких температур пиковое потребление электроэнергии возрастает настолько, что система может не выдержать. Подобные инциденты уже случались в прошлом году, когда к нагрузке добавлялись еще и ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно подстанций и объектов передачи электроэнергии.
"Поэтому исключить на 100% сказать, что или отключений, или ограничений с поставками электроэнергии не будет в течение лета, нельзя. Мы должны с вами помнить, что лето — это тот период, когда обычно проходят так называемые ремонты, техническое обслуживание нашей атомной станции", — пояснила эксперт.
Как отметила Войцицкая, в летний период традиционно проводится техническое обслуживание атомных блоков, которые работали с повышенной нагрузкой в зимнее время. Это необходимо для поддержания их безопасности и эффективности.
В то же время, из-за временного вывода атомных энергоблоков из эксплуатации в результате ремонтов, может возникнуть дефицит генерирующих мощностей. Особенно рискованными с этой точки зрения являются июль и август. Если в эти месяцы температура будет держаться на уровне +28...+32°C и выше, то возможно частичное ограничение электроснабжения даже без боевых повреждений инфраструктуры.
Эксперт подчеркнула, что пока сложно дать точный прогноз, однако энергетики готовятся к различным сценариям развития событий.
Напомним, недавно в результате атаки России на столицу без электроснабжения осталось более 10 тысяч потребителей.
Ранее в компании ДТЭК сообщали, что плановых отключений на лето по Украине пока не запланировано, однако ситуация может меняться, учитывая ситуацию с безопасностью.
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