Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцам объяснили, почему летом возможны отключения света

Украинцам объяснили, почему летом возможны отключения света

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 09:41
Будут ли отключения света летом — объяснение эксперта
Бригада электриков ремонтирует ЛЭП. Фото: ДТЭК

В летний период в Украине нельзя полностью исключать риски отключений или ограничений электроснабжения. Особенно риски ограничения поставок электроэнергии возрастут в случае атак России на энергообъекты и большой нагрузки на сеть.

Об этом заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Виктория Войцицкая в эфире Киев24.

Реклама
Читайте также:

В Украине возможны отключения света летом

По ее словам, причины таких ограничений могут быть как техническими, так и связанными с сезонной нагрузкой на сеть. В частности, в условиях высоких температур пиковое потребление электроэнергии возрастает настолько, что система может не выдержать. Подобные инциденты уже случались в прошлом году, когда к нагрузке добавлялись еще и ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно подстанций и объектов передачи электроэнергии.

"Поэтому исключить на 100% сказать, что или отключений, или ограничений с поставками электроэнергии не будет в течение лета, нельзя. Мы должны с вами помнить, что лето это тот период, когда обычно проходят так называемые ремонты, техническое обслуживание нашей атомной станции", — пояснила эксперт.

Как отметила Войцицкая, в летний период традиционно проводится техническое обслуживание атомных блоков, которые работали с повышенной нагрузкой в зимнее время. Это необходимо для поддержания их безопасности и эффективности.

В то же время, из-за временного вывода атомных энергоблоков из эксплуатации в результате ремонтов, может возникнуть дефицит генерирующих мощностей. Особенно рискованными с этой точки зрения являются июль и август. Если в эти месяцы температура будет держаться на уровне +28...+32°C и выше, то возможно частичное ограничение электроснабжения даже без боевых повреждений инфраструктуры.

Эксперт подчеркнула, что пока сложно дать точный прогноз, однако энергетики готовятся к различным сценариям развития событий.

Напомним, недавно в результате атаки России на столицу без электроснабжения осталось более 10 тысяч потребителей.

Ранее в компании ДТЭК сообщали, что плановых отключений на лето по Украине пока не запланировано, однако ситуация может меняться, учитывая ситуацию с безопасностью.

электроэнергия Украина АЭС отключения света отключения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации