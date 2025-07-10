Украина восстановила 60% энергомощностей после атак — эксперт

Подстанция, которую уничтожили обстрелами Россия. Фото: ДТЭК

Украинская энергетическая система демонстрирует заметный прогресс в восстановлении после массированных атак России, которым она подверглась в прошлом году. За последние 12 месяцев удалось восстановить около 6 ГВт мощностей из более 10 ГВт, которые были разрушены в результате обстрелов в марте-апреле 2023 года. Это составляет примерно 60% от общего объема утраченного ресурса.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Эксперт также отметил развитие децентрализованной генерации, в частности отметил, что в Украине уже построено почти 900 МВт новых мощностей, среди которых — газопоршневые и газокомпрессорные установки.

"К сожалению, государственные компании очень мало построили. Менее 20% от заявленных ресурсов. Поэтому на сегодня абсолютно никаких оснований для ограничения электрической энергии для населения, для коммерческого сегмента не существует", — сообщил Омельченко.

Вернутся ли в Украину отключения электроэнергии

Омельченко подчеркнул, что в текущих условиях нет никаких оснований для введения ограничений потребления электроэнергии ни для населения, ни для бизнеса. Несмотря на летнюю жару, энергосистема способна обеспечить стабильное снабжение. Более того, в июне 2025 года объем экспорта электроэнергии из Украины превысил импорт, причем показатели оказались даже выше, чем в период до массированных атак предыдущего года.

"Я не предусматриваю никаких ограничений. Ну, безусловно, это не касается определенных погодных условий, которые были недавно в отдельных населенных пунктах. При фронтовой зоне это понятно все. Но в целом я не предусматриваю эти ограничения ни летом, ни осенью, ни зимой. Потому что система активно восстанавливается. Это во-первых. Ну, безусловно, я военный фактор здесь не учитываю. Потому что, если учитывать военный фактор и возобновятся массированные обстрелы, тогда это никто не может предсказать. Мы исходим из того, что есть", — подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Напомним, в Украине иногда возникают перебои с электроснабжением из-за обстрелов со стороны России.

Между тем другие эксперты считают, что сейчас оснований для возвращения к графику отключения света нет, однако назвали риски, когда это возможно.