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Росіяни обстріляли енергетику Сумщини — виникли відключення

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 21:23
Відключення світла на Сумщині 9 липня - що відомо
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

У середу, 9 липня, російські війська завдали удару по енергетичному сектору на Сумщині. Унаслідок цього у Сумському та Охтирському районах зафіксовано перебої з розподілом електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі АТ "Сумиобленерго".

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Пост Сумиобленерго. Фото: скриншот

Що відомо про відключення світла на Сумщині

У компанії зазначили, що через міркування безпеки не розголошують деталей обстрілу та його наслідків, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари. Водночас енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усі домівки регіону.

Мешканців Сумщини закликали дотримуватися інформаційної тиші: не публікувати в соцмережах фото чи відео з місць влучань, а також не розповсюджувати інформацію, яка може бути використана окупантами для аналізу стану енергосистеми.

"Сподіваємося на розуміння! Обов’язково вистоїмо в ці нелегкі часи. Енергетики АТ "Сумиобленерго" роблять усе можливе, щоб світло перемогло", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, що російські війська також атакували Суми і ввечері 9 липня. Місто обстріляли безпілотниками.

А 3 червня обстріляли Суми та вбили шість людей, ще 29 осіб отримали поранення. 

Сумська область обстріли сфера енергетики енергетика відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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