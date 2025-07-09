Отключение света на Сумщине 9 июля - что известно

Россияне обстреляли энергетику Сумщины — возникли отключения
В среду, 9 июля, российские войска нанесли удар по энергетическому сектору на Сумщине. В результате в Сумском и Ахтырском районах зафиксированы перебои с распределением электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Сумыоблэнерго".
Что известно об отключении света на Сумщине
В компании отметили, что из соображений безопасности не разглашают деталей обстрела и его последствий, чтобы не дать врагу возможности скорректировать дальнейшие удары. В то же время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во все дома региона.
Жителей Сумщины призвали соблюдать информационную тишину: не публиковать в соцсетях фото или видео с мест попаданий, а также не распространять информацию, которая может быть использована оккупантами для анализа состояния энергосистемы.
"Надеемся на понимание! Обязательно выстоим в эти нелегкие времена. Энергетики АО "Сумыоблэнерго" делают все возможное, чтобы свет победил", — отметили в компании.
Напомним, что российские войска также атаковали Сумы и вечером 9 июля. Город обстреляли беспилотниками.
А 3 июня обстреляли Сумы и убили шесть человек, еще 29 человек получили ранения.
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