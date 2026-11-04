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Головна Новини дня Україна відбила російську дронову атаку: скільки цілей знищено

Україна відбила російську дронову атаку: скільки цілей знищено

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4 листопада 2026 08:42
Атака РФ на Україну 4 листопада: скільки цілей було збито за добу Рівненська ОВА
Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Рівненська ОВА

Цієї ночі, 4 листопада, росіяни випустили по Україні 310 дронів, серед яких були реактивні "Шахеди", "Гербери" та імітатори "Пародія". Українським військовим вдалося ліквідувати 272 ворожі цілі. Попри це, на жаль, були зафіксовані прямі влучання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ. 

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Подробиці про російську атаку по Україні

У ніч проти 4 листопада Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку на територію України. Напад розпочався напередодні о 18:00. Загалом росіяни спрямували на українські міста 310 ударних дронів. Арсенал ворога складався з апаратів типу "Shahed", безпілотників "Гербера" та спеціальних дронів-імітаторів "Пародія". Військові зазначають, що 81 з випущених "Шахедів" був оснащений реактивним двигуном.

Для пусків противник задіяв одразу сім різних напрямків. Загроза надходила з російських міст Шаталово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово. Крім того, ворог здійснював пуски з полігону Гвардійське в окупованому Криму та з території тимчасово захопленої Донеччини.

До відбиття масованого повітряного нападу долучилися всі наявні підрозділи Сил оборони. Станом на 08:00 ранку українським оборонцям вдалося успішно збити та подавити 272 ворожі апарати, серед яких підтверджено ліквідацію 64 реактивних дронів типу "Shahed", апаратів "Гербера" та БпЛА інших модифікацій.

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Статистика збиття повітряних цілей 4 листопада. Фото: Командування ПС ЗСУ

Військові підтвердили прямі влучання російських засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на 15 локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих цілей. 

Новини.LIVE інформували, що росіяни постійно змінюють тактику атаки, щоб виснажити ППО в Україні. Вони дроблять дрони на дрібні групи й пускають їх різними маршрутами. Через таку тактику пілотам F-16 доводиться літати на великі відстані заради перехоплення кількох апаратів, що перевантажує нашу авіацію.

Київ тим часом прикрили спеціальним "куполом" радіоелектронної боротьби. Він успішно глушить реактивні дрони, якими ворог керує дистанційно. Систему звели під контролем президента всього за кілька тижнів. 

Паралельно Лондон і Берлін терміново готують план щодо посилення української ППО. Його хочуть узгодити до найближчого "Рамштайну" в Брюсселі. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, головною проблемою залишається гострий дефіцит комплексів Patriot зі США.

обстріли ППО дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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