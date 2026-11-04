Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Этой ночью, 4 ноября, россияне запустили по Украине 310 дронов, среди которых были реактивные "Шахеды", "Герберы" и имитаторы "Пародия". Украинским военным удалось уничтожить 272 вражеские цели. Несмотря на это, к сожалению, были зафиксированы прямые попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Подробности о российской атаке на Украину

В ночь на 4 ноября Российская Федерация совершила массированную атаку дронов на территорию Украины. Нападение началось накануне в 18:00. Всего россияне направили на украинские города 310 ударных дронов. Арсенал врага состоял из аппаратов типа Shahed, беспилотников "Гербера" и специальных дронов-имитаторов "Пародия". Военные отмечают, что 81 из запущенных "Шахедов" был оснащен реактивным двигателем.

Для запусков противник задействовал сразу семь различных направлений. Угроза исходила из российских городов Шаталово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово. Кроме того, враг осуществлял запуски с полигона "Гвардейское" в оккупированном Крыму и с территории временно захваченной Донецкой области.

К отражению массированного воздушного нападения присоединились все имеющиеся подразделения Сил обороны. По состоянию на 08:00 утра украинским защитникам удалось успешно сбить и подавить 272 вражеских аппарата, среди которых подтверждена ликвидация 64 реактивных дронов типа Shahed, аппаратов «Гербера» и БПЛА других модификаций.

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Статистика сбитых воздушных целей 4 ноября. Фото: Командование ВВС ВСУ

Военные подтвердили прямые попадания российских средств воздушного нападения по 19 локациям. Еще на 15 локациях зафиксировано падение обломков от сбитых целей.

Новини.LIVE сообщали, что россияне постоянно меняют тактику атаки, чтобы измотать ПВО в Украине. Они разбивают дроны на мелкие группы и запускают их по разным маршрутам. Из-за такой тактики пилотам F-16 приходится летать на большие расстояния ради перехвата нескольких аппаратов, что перегружает нашу авиацию.

Киев тем временем прикрыли специальным "куполом" радиоэлектронной борьбы. Он успешно глушит реактивные дроны, которыми враг управляет дистанционно. Систему возвели под контролем президента всего за несколько недель.

Параллельно Лондон и Берлин в срочном порядке готовят план по укреплению украинской ПВО. Его хотят согласовать до ближайшего заседания "Рамштайн" в Брюсселе. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, главной проблемой остается острый дефицит комплексов Patriot из США.