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Головна Новини дня Україна відбила атаку 80 ворожих БпЛА: збито 65 дронів

Україна відбила атаку 80 ворожих БпЛА: збито 65 дронів

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 09:09
Нічна атака РФ 29 липня: ППО збила 65 ворожих дронів
Мобільно-вогнева група ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 29 липня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 65 ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія запустила по Україні 80 безпілотників

У ніч на 29 липня, починаючи з 18:00 28 липня, російські війська здійснили атаку із застосуванням 80 ударних БпЛА. Серед них були дрони типу Shahed, реактивні безпілотники, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО знищила або придушила 65 ворожих безпілотників у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях.

У Повітряних силах зазначили, що атака противника триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Україна відбила атаку 80 ворожих БпЛА: збито 65 дронів - фото 1
Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Новини.LIVE інформували, що за словами Зеленського, ключовою темою переговорів з Дональдом Трампом у Вашингтоні стало посилення української протиповітряної оборони. Сторони обговорили можливість отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також подальші кроки для зміцнення обороноздатності держави у співпраці зі США.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin, яка є одним із ключових виробників озброєння у США та тривалий час співпрацює з Україною. Зеленський зазначив, що компанія виробляє, зокрема, ракети ATACMS, системи HIMARS, винищувачі F-16 та ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

ППО війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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