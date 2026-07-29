Ночная атака РФ 29 июля: ПВО сбила 65 вражеских дронов

Мобильно-огневая группа ПВО. Фото: ВВС ВСУ

В ночь на 29 июля российские войска атаковали Украину 80 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 65 вражеских БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия запустила по Украине 80 беспилотников

В ночь на 29 июля, начиная с 18:00 28 июля, российские войска осуществили атаку с применением 80 ударных БПЛА. Среди них были дроны типа Shahed, реактивные беспилотники, "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России — с направлений Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 65 вражеских беспилотников в северных, южных и восточных регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 10 точках. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов еще в двух местах.

В Воздушных силах отметили, что атака противника продолжается, а в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: Воздушные силы ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Зеленского, ключевой темой переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне стало укрепление украинской противовоздушной обороны. Стороны обсудили возможность получения лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине, а также дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности государства в сотрудничестве с США.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая является одним из ключевых производителей вооружения в США и давно сотрудничает с Украиной. Зеленский отметил, что компания производит, в частности, ракеты ATACMS, системы HIMARS, истребители F-16 и ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.