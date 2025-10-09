Відео
Україна
Україна успішно б'є вглиб по Росії — що зазначив Зеленський

Україна успішно б'є вглиб по Росії — що зазначив Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:26
Далекобійні удари по Росії — Зеленський оцінив результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські удари вглиб території Росії перестали бути поодинокими і вже приносять відчутні наслідки. За його словами, тепер говорять про системні можливості досягати ключових портових вузлів, які раніше вважалися віддаленими цілями. Це, за оцінками Офісу Президента, дозволяє створювати реальний тиск на логістичну та паливну інфраструктуру Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Україна ефективніше атакує цілі в Росії

Глава держави назвав проведені операції успішними і навів конкретні цифри щодо впливу на постачання пального: дефіцит бензину у ворога, за українськими даними, коливається в межах від 13 до 20% від потреби, причому найпевніша оцінка — близько 20%.

Зеленський зазначив, що останній тиждень дав можливість самостійно оцінити результати застосування української зброї.

"Є позитив, тому що були різні в нас моменти, і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ — досяжні", — заявив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, в Росії різко впали обсяги перероблювання нафти. також кілька днів тому ЗСУ завдали успішного удару по одному з найбільших НПЗ в Росії. Окрім того, вдалося атакувати нафтопереробний завод за 1400 км від України.

Володимир Зеленський бензин НПЗ Росія атака далекобійна зброя
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
