Дальнобойные удары по России — Зеленский оценил результаты

Украина успешно бьет вглубь по России — что отметил Зеленский
Дата публикации 9 октября 2025 11:26
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские удары вглубь территории России перестали быть единичными и уже приносят ощутимые последствия. По его словам, теперь говорят о системных возможностях достигать ключевых портовых узлов, которые ранее считались отдаленными целями. Это, по оценкам Офиса президента, позволяет создавать реальное давление на логистическую и топливную инфраструктуру России.
