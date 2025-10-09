Видео
Україна
Видео

Украина успешно бьет вглубь по России — что отметил Зеленский

Украина успешно бьет вглубь по России — что отметил Зеленский

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:26
Дальнобойные удары по России — Зеленский оценил результаты
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские удары вглубь территории России перестали быть единичными и уже приносят ощутимые последствия. По его словам, теперь говорят о системных возможностях достигать ключевых портовых узлов, которые ранее считались отдаленными целями. Это, по оценкам Офиса президента, позволяет создавать реальное давление на логистическую и топливную инфраструктуру России.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский бензин НПЗ Россия атака дальнобойное оружие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
