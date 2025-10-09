Дальнобойные удары по России — Зеленский оценил результаты

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские удары вглубь территории России перестали быть единичными и уже приносят ощутимые последствия. По его словам, теперь говорят о системных возможностях достигать ключевых портовых узлов, которые ранее считались отдаленными целями. Это, по оценкам Офиса президента, позволяет создавать реальное давление на логистическую и топливную инфраструктуру России.

Новость дополняется...

