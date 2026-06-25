Україна уразила нафтобазу та НПЗ: Зеленський показав наслідки

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні, яка розташована близько за 300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, було влучання по двох НПЗ в Уфі.

Про це глава держава повідомив у четвер, 25 червня, передає Новини.LIVE.

Удари України по російських НПЗ і нафтобазі

Зеленський зазначив, що українські далекобійні операції є послідовними точними відповідями на затягування Росією війни, а також удари по містах та громадах України.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі — близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі — "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це 1500 кілометрів від лінії фронту", — повідомив глава держави.

За його словами, план далекобійних санкцій виконується. Зеленський подякував воїнам, які забезпечують влучність.

Український лідер заявив, що росіянам необхідно думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити або виграти час. Зеленський наголосив, що війну необхідно завершувати.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 24 червня Сили оборони України завдали ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу та єдиному в РФ гелієвому підприємству в Оренбурзькій області.

Крім того, нещодавно українські військові здійснили серію ударів по об’єктах військової та інфраструктурної значущості російських окупантів. Ураження зафіксовано як на території тимчасово окупованого Криму, так і в Краснодарському краї РФ.