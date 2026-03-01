Військовий закликав Україну шукати альтернативи Starlink

Боєць ЗСУ зі Starlink. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Заступник командира 21 ОПБС Ігор Фірсов заявив, що Україна необхідно шукати альтернативи терміналам Starlink. Окрім того, потрібно нарощувати виробництво дронів разом із Європою.

Про це військовий сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Реклама

Читайте також:

Чому Україні потрібна альтернатива Starlink і нарощування виробництва дронів

На питання про те, наскільки може бути ефективним аналог росіян і чи зрівняється він з ефективністю Starlink, Фірсов висловив надію, що аналог не буде таким ефективним. Водночас військовий наголосив, Україні теж треба думати про альтернативи.

"Завтра може бути щось завгодно, Starlink (може - Ред.) відвалитись, зламатись. Якісь, умовно кажучи, політичні моменти. І ми маємо бути готові до того, що маємо тримати зв'язок з переднім краєм", — сказав він, додавши, що зараз це фактично відбувається лише за допомогою Starlink.

Фірсов підтвердив, що перевага України у сфері дронів відчутна на фронті. За його словами, наша країна одна з найсильніших держав у у світі в цій галузі. Причому Україна може пропонувати свою безпеки іншим країнам Європи.

Він додав, що після війни Україна попри виробництво не планує ні на кого нападати, однак щодо Росії — тут є питання.

"Росія, в якої також є тотальна експертиза щодо дронів, в якої також є накопичення великої частини дронів, заводи, підприємства. Це, скажімо так, маховик цієї інфраструктури, він розкручений. Чи планує вона не нападати? Отут величезні питання", — зазначив заступник командира 21 ОПБС.

Резюмуючи Фірсов додав, що Україні разом з Європою потрібно нарощувати виробництво дронів.

"Потрібно будувати більше заводів, потрібно готувати інфраструктуру, в тому числі і в Європі. Потрібно максимально допомагати Україні, бо стабільна ситуація в Україні, перевага в Україні — дає безпеку в Європі. Сподіваюся, що почули", — підсумував військовий.

Нагадаємо, що нещодавно росіян відключили від Starlink після того, як ворог почав все частіше застосувати ці терміни для атак дронами.

Однак за словами нардепа Романа Костенко, відключення вплинуло як на росіян, так і на Збройні сили України. Причиною стало те, що українські військові втрачають час на реєстрацію терміналів.

Також у Службі безпеки України повідомляли, що ворог намагається відновити доступ до Starlink. Зокрема, шляхом підкупу українців, щоб ті зареєстрували термінал.