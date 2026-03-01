Украина должна альтернативы Starlink, заявил Фирсов

Боец ВСУ со Starlink. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира 21 ОПБС Игорь Фирсов призвал Уркиану искать альтернативы Starlink, поскольку нельзя исключать, что по политическим или иным мотивам страна останется без работающих терминалов. Также нужно наращивать производство дронов вместе с Европой.

Об этом военный сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Почему Украине нужна альтернатива Starlink и наращивание производства дронов

На вопрос о том, насколько может быть эффективным аналог россиян и сравнится ли он с эффективностью Starlink, Фирсов выразил надежду, что аналог не будет таким эффективным. В то же время военный подчеркнул, Украине тоже надо думать об альтернативах.

"Завтра может быть что угодно, Starlink (может - Ред.) отвалиться, сломаться. Какие-то, условно говоря, политические моменты. И мы должны быть готовы к тому, что должны держать связь с передним краем", — сказал он, добавив, что сейчас это фактически происходит только с помощью Starlink.

Фирсов подтвердил, что преимущество Украины в сфере дронов ощутимо на фронте. По его словам, наша страна одна из сильнейших государств в мире в этой области. Причем Украина может предлагать свою безопасности другим странам Европы.

Он добавил, что после войны Украина несмотря на производство не планирует ни на кого нападать, однако относительно России — здесь есть вопросы.

"Россия, у которой также есть тотальная экспертиза по дронам, у которой также есть накопление большой части дронов, заводы, предприятия. Это, скажем так, маховик этой инфраструктуры, он раскручен. Планирует ли она не нападать? Тут огромные вопросы", — отметил заместитель командира 21 ОПБС.

Резюмируя Фирсов добавил, что Украине вместе с Европой нужно наращивать производство дронов.

"Нужно строить больше заводов, нужно готовить инфраструктуру, в том числе и в Европе. Нужно максимально помогать Украине, потому что стабильная ситуация в Украине, преимущество в Украине — дает безопасность в Европе. Надеюсь, что услышали", — подытожил военный.

Напомним, что недавно россиян отключили от Starlink после того, как враг начал все чаще применять эти термины для атак дронами.

Однако по словам нардепа Романа Костенко, отключение повлияло как на россиян, так и на Вооруженные силы Украины. Причиной стало то, что украинские военные теряют время на регистрацию терминалов.

Также в Службе безопасности Украины сообщали, что враг пытается восстановить доступ к Starlink. В частности, путем подкупа украинцев, чтобы те зарегистрировали терминал.