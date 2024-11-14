Україна та США планують розширення Хмельницької АЕС

Україна та США хочуть розширити Хмельницьку АЕС
Україна та Сполучені Штати Америки хочуть розширити Хмельницьку атомну електростанцію. Вони розглядають можливість завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків.
Про це повідомив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук в ефірі телемарафону.
Розширення Хмельницької АЕС
Григорук каже, що проєкт передбачає транспортування двох ядерних реакторів з Болгарії та їх адаптацію до умов України.
"Наразі який саме формат, сказати неможливо, тому що на сьогоднішній день йде сам процес переговорів. Але впевнений в тому, що можливі навіть три формати, які ви перечислили, і це і технологічний, і фінансування, і підтримка в процесі реалізації, інжинірингова підтримка в тому числі", — зазначив він.
Віцепрезидент Energy Club каже, що Україна має великий досвід у переході радянських реакторів на американське паливо.
"На сьогоднішній день Україна має достатньо великий досвід переведення ядерних реакторів своїх ВВЕР-1000 на паливо Westinghouse. Фактично вже дуже багато років вона в нас успішно використовується на різних станціях, ця технологія стосовно адаптації радянських ядерних реакторів на роботу на паливі Westinghouse", — сказав Григорук.
Терміни та вартість проєкту
Експерт зазначив, що строки залежать від виконання проєктно-кошторисної документації, відповідних проєктно-дослідних робіт на самих об'єктах.
"Але заявлено, фактично, це Х-3 — близько трьох років, а Х-4 — 4,5-5 років, що достатньо оптимістично", — підкреслив він.
За його словами, орієнтовна вартість проєкту становить близько 2 мільярдів доларів. Григорук вважає, що частина фінансування буде залучена від іноземних партнерів.
Нагадаємо, енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що у випадку, якщо Росія здійснить ракетні удари по розподільчих потужностях українських АЕС, ситуація з відключеннями електроенергії цієї зими суттєво ускладниться.
Раніше російський ударний дрон пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.
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