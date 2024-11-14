Україна та США планують розширення Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС. Фото: Wikipedia

Україна та Сполучені Штати Америки хочуть розширити Хмельницьку атомну електростанцію. Вони розглядають можливість завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків.

Про це повідомив віцепрезидент Energy Club Іван Григорук в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Розширення Хмельницької АЕС

Григорук каже, що проєкт передбачає транспортування двох ядерних реакторів з Болгарії та їх адаптацію до умов України.

"Наразі який саме формат, сказати неможливо, тому що на сьогоднішній день йде сам процес переговорів. Але впевнений в тому, що можливі навіть три формати, які ви перечислили, і це і технологічний, і фінансування, і підтримка в процесі реалізації, інжинірингова підтримка в тому числі", — зазначив він.

Віцепрезидент Energy Club каже, що Україна має великий досвід у переході радянських реакторів на американське паливо.

"На сьогоднішній день Україна має достатньо великий досвід переведення ядерних реакторів своїх ВВЕР-1000 на паливо Westinghouse. Фактично вже дуже багато років вона в нас успішно використовується на різних станціях, ця технологія стосовно адаптації радянських ядерних реакторів на роботу на паливі Westinghouse", — сказав Григорук.

Терміни та вартість проєкту

Експерт зазначив, що строки залежать від виконання проєктно-кошторисної документації, відповідних проєктно-дослідних робіт на самих об'єктах.

"Але заявлено, фактично, це Х-3 — близько трьох років, а Х-4 — 4,5-5 років, що достатньо оптимістично", — підкреслив він.

За його словами, орієнтовна вартість проєкту становить близько 2 мільярдів доларів. Григорук вважає, що частина фінансування буде залучена від іноземних партнерів.

Нагадаємо, енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що у випадку, якщо Росія здійснить ракетні удари по розподільчих потужностях українських АЕС, ситуація з відключеннями електроенергії цієї зими суттєво ускладниться.

Раніше російський ударний дрон пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.