Атака дронів 28 жовтня – один із шахедів пролетів біля Хмельницької АЕС

Хмельницька атомна електростанція. Фото: uatom

У понеділок, 28 жовтня, близько 6-ї ранку російський дрон-камікадзе "Шахед" пролетів критично близько до одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Це є порушенням принципів ядерної та радіаційної безпеки АЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

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Загроза для Хмельницької АЕС

З початком осінньо-зимового періоду агресор посилює енергетичний терор, намагаючись зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни. Дії ворога є не лише актом агресії, але й серйозною загрозою для ядерної безпеки.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути весь континент", — заявив керівник Енергоатома Петро Котін.

В Енергоатомі заявили, що в умовах війни Україна закликає світову спільноту до належної реакції та рішучих кроків для зупинення терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Допис Енергоатома. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що Росія може готувати ракетні удари по ядерних об'єктах України. Тому Державне підприємство "Енергоатом" будує захисні споруди для атомних електростанцій.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав наслідки у випадку, якщо Росія вдарить по АЕС.