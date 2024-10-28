Атака дронов 28 октября — один из шахедов пролетел возле Хмельницкой АЭС

Хмельницкая атомная электростанция. Фото: uatom

В понедельник, 28 октября, около 6 утра российский дрон-камикадзе "Шахед" пролетел критически близко к одному из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Это является нарушением принципов ядерной и радиационной безопасности АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

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С началом осенне-зимнего периода агрессор усиливает энергетический террор, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру страны. Действия врага являются не только актом агрессии, но и серьезной угрозой ядерной безопасности.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", — заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.

В Энергоатоме заявили, что в условиях войны Украина призывает мировое сообщество к надлежащей реакции и решительным шагам для остановки террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

Сообщение Энергоатома. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Россия может готовить ракетные удары по ядерным объектам Украины. Поэтому Государственное предприятие "Энергоатом" строит защитные постройки для атомных электростанций.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал последствия, если Россия ударит по АЭС.