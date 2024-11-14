Украина и США планируют расширение Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС. Фото: Wikipedia

Украина и Соединенные Штаты хотят расширить Хмельницкую атомную электростанцию. Они рассматривают возможность завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков.

Об этом сообщил вице-президент Energy Club Иван Григорук в эфире телемарафона.

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Григорук говорит, что проект предусматривает транспортировку двух ядерных реакторов из Болгарии и их адаптацию к условиям Украины.

"Сейчас какой именно формат, сказать невозможно, потому что на сегодняшний день идет сам процесс переговоров. Но уверен в том, что возможны даже три формата, которые вы перечислили, и это и технологический, и финансирование, и поддержка в процессе реализации, инжиниринговая поддержка, в том числе", — отметил он.

Вице-президент Energy Club говорит, что у Украины большой опыт в переходе советских реакторов на американское топливо.

"На сегодняшний день Украина имеет достаточно большой опыт перевода ядерных реакторов своих ВВЭР-1000 на топливо Westinghouse. Фактически уже очень много лет она у нас успешно используется на различных станциях, эта технология по адаптации советских ядерных реакторов на работу на топливе Westinghouse", — сказал Григорук.

Сроки и стоимость проекта

Эксперт отметил, что сроки зависят от выполнения проектно-сметной документации, соответствующих проектно-исследовательских работ на самих объектах.

"Но заявлено, фактически, это Х-3 — около трех лет, а Х-4 — 4,5-5 лет, что достаточно оптимистично", — подчеркнул он.

По его словам, ориентировочная стоимость проекта составляет около 2 миллиардов долларов. Григорук считает, что часть финансирования будет привлечена от иностранных партнеров.

Напомним, энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что в случае, если Россия совершит ракетные удары по распределительным мощностям украинских АЭС, ситуация с отключениями электроэнергии этой зимой существенно усложнится.

Ранее российский ударный дрон пролетел критически близко к одному из энергоблоков Хмельницкой АЭС.