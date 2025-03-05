Звернення Зеленського 5 березня — про що сказав Президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 5 березня, команди України та Сполучених Штатів Америки (США) почали працювати над новою зустріччю. Дипломатичні події розвиваються дуже швидко.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 5 березня.

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За словами Зеленського, сьогодні було проведено багато переговорів з політиками кількох країн.

"Сьогодні я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події", — йдеться у повідомленні.

Також глава держави зазначив, що команди України та США почали працювати над зустріччю.

"Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", — наголосив Президент.

Зеленський також розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію на фронті, зокрема на Курщині та Донеччині. Українські бригади забезпечені всім необхідним, а внутрішнє виробництво зброї, зокрема дронів, залишається пріоритетом.

Крім того, глава держави нагадав, що з 1 березня пенсії в Україні проіндексували на 11,5%, і понад 10 млн пенсіонерів отримають підвищені виплати.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 5 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, а також з главою уряду Португалії Луїшем Монтенегру.