Обращение Зеленского 5 марта — о чем сказал Президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 5 марта, команды Украины и Соединенных Штатов Америки (США) начали работать над новой встречей. Дипломатические события развиваются очень быстро.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 марта.

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По словам Зеленского, сегодня было проведено много переговоров с политиками нескольких стран.

"Сегодня я говорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, также говорил с канцлером Германии. Спасибо за поддержку. Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события", — говорится в сообщении.

Также глава государства отметил, что команды Украины и США начали работать над встречей.

"Говорили Андрей Ермак и Майкл Уолтц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И должны восстановить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", — подчеркнул Президент.

Зеленский также рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации на фронте, в частности в Курской и Донецкой областях. Украинские бригады обеспечены всем необходимым, а внутреннее производство оружия, в частности дронов, остается приоритетом.

Кроме того, глава государства напомнил, что с 1 марта пенсии в Украине проиндексировали на 11,5%, и более 10 млн пенсионеров получат повышенные выплаты.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 5 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, а также с главой правительства Португалии Луишем Монтенегру.