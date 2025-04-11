Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі — МЗС

Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар. Фото: МЗС України

Під час Анталійського дипломатичного форуму відбувся важливий крок у зміцненні міжнародних зв’язків України. Сьогодні, 11 квітня, Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Федеративною Республікою Сомалі.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

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Андрій Сибіга заявив, що відповідний протокол було підписано особисто ним та Державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром. Сторони також обговорили подальші шляхи розвитку співпраці, зокрема в гуманітарному та економічному напрямах.

Посадовці підписують документи. Фото: скриншот відео

Україна вже надає допомогу Сомалі в рамках ініціативи "Зерно з України", яка спрямована на подолання глобальної продовольчої кризи. Київ висловив готовність і надалі підтримувати Сомалі в питаннях продовольчої безпеки.

Окремо глава МЗС подякував Сомалі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", — написав глава МЗС України.

Нагадаємо, що також Андрій Сибіга зауважив недотримання Росією умов перемир'я і сказав, скільки за місяць з 11 березня по 11 квітня окупанти випустили дронів та ракет по Україні.

Також Андрій Сибіга заявив, що угода про корисні копалини, яку Україна має підписати із США вже готова.