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Україна та Сомалі підписали протокол про дипломатичні відносини

11 квітня 2025 14:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі — МЗС
Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар. Фото: МЗС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час Анталійського дипломатичного форуму відбувся важливий крок у зміцненні міжнародних зв’язків України. Сьогодні, 11 квітня, Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Федеративною Республікою Сомалі.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

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Україна та Сомалі встановили дипломатичні відносини

Андрій Сибіга заявив, що відповідний протокол було підписано особисто ним та Державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром. Сторони також обговорили подальші шляхи розвитку співпраці, зокрема в гуманітарному та економічному напрямах.

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Посадовці підписують документи. Фото: скриншот відео

Україна вже надає допомогу Сомалі в рамках ініціативи "Зерно з України", яка спрямована на подолання глобальної продовольчої кризи. Київ висловив готовність і надалі підтримувати Сомалі в питаннях продовольчої безпеки.

Окремо глава МЗС подякував Сомалі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", — написав глава МЗС України.

Нагадаємо, що також Андрій Сибіга зауважив недотримання Росією умов перемир'я і сказав, скільки за місяць з 11 березня по 11 квітня окупанти випустили дронів та ракет по Україні.

Також Андрій Сибіга заявив, що угода про корисні копалини, яку Україна має підписати із США вже готова. 

МЗС Андрій Сибіга Україна Сомалі дипломатія
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