Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: LB.ua

Рівно місяць назад Україна погодилась на повне тимчасове припинення вогню, яке запропонували США. Росія ж цю ідею відкинула, натомість висунувши умови та вимоги.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 11 квітня.

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Заява Сибіги про припинення вогню в Україні

Як зазначає міністр, 11 березня в Джидді Україна повністю прийняла пропозицію Сполучених Штатів Америки про повне перемир'я. Однак Росія не просто відмовилась, а й продовжила ескалацію терору проти цивільних українців.

"З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Shahed" та понад 6000 керованих авіабомб. Це була відповідь Росії на мирні пропозиції", — йдеться у заяві Сибіги.

Міністр зазначає, що для Росії є типовими брехня, маніпуляції та продовження терору. Він наголосив, що вже місяць можна було б працювати над досягненням миру в умовах припинення вогню.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф з візитом прибуде в Росію. У п'ятницю, 11 квітня, він зустрінеться з Володимиром Путіним, аби обговорити припинення вогню.

Також ми повідомляли про те, що Дональд Трамп раніше заявив про прогрес стосовно можливості припинити війну в Україні. Він додав, що сподівається на швидке досягнення домовленості.